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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Голосування про перейменування Московського патріархату

      Депутати внесли в законодавство зміни, які зобов'язують церкву привести свою назву у відповідність до статуту, написаного в Москві. Однак ухвалення закону відбулося зі скандалом. Після голосування про перейменування УПЦ МП сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" та коаліції. Депутат "Опоблоку" Шуфрич хотів вкотре зняти банер "Медведчук – агент Путіна", а депутати "Народного фронту" цього робити не дають.

      Відео, як депутати ухвалювали закон про зміни назви УПЦ МП:

       

      Провокації проти митрополита Епіфанія

      Російські спецслужби через пранкерів спробували вчинити інформаційну провокацію проти предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. Вони зателефонували Епіфанію від імені депутата Європейського парламенту Девіда Макалістера нібито для того, щоб привітати митрополита з новою посадою. Проте насправді спробували його спровокувати. Епіфаній під час розмови висловив ті самі думки, що і у всіх публічних виступах. А коли зрозумів, що його "розігрують", завершив розмову.

      Відео про те, як пранкери намагались спровокувати митрополита Епіфанія у телефонній розмові:

       

      Подорожчання розмитнення "євроблях"

      На митницях черги, адже "євробляхери" намагаються узаконити свої авто, однак скаржаться, що митники маніпулюють і завищують вартість машини. Митники звинувачення спростовують, мовляв, цін не накручують, а часто взагалі з каталогу обирають мінімальну.

      Відео про те, як "євробляхарі" намагаються розмитнити свої авто:

      Пожежа на Різдвяному ярмарку в центрі Львова

      Львові поблизу Оперного театру спалахнула пожежа: загорілася дерев'яна хатина на Різдвяному ярмарку, у якій готували їжу. Після цього вогонь перекинувся ще на дві сусідні ятки. Внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей. Наразі двох постраждалих прооперували, вони – у реанімації. Загалом, 4 постраждалих залишаються в лікарні після трагічних подій.

      Відео з центру Львова, де спалахнула пожежа:

      В Індонезії цунамі змило в океан кількасот людей

      Раптове цунамі на північному узбережжі острова Ява змило в океан кількасот людей, машини, дерева та будинки. За попередніми даними, 222 людини загинули, 843 – дістали поранення, 28 пропали безвісти, 556 будинків пошкоджені. Евакуація людей триває. Велика вода також пошкодила лінії електропередач, повалила дерева. Головна дорога до міста Пандегланг зруйнована, а це ускладнює надання допомоги населенню.

      Відео моторошного цунамі в Індонезії:

       

       

      Теги: Новини України Пожежа Новини Львова Індонезія Надзвичайні ситуації Верховна Рада Єдина помісна церква Законодавство Епіфаній Російська пропаганда Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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