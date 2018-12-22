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      Пожежа у центрі Львова: чи закриють Різдвяний ярмарок

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      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові / Фото з соціальних мереж

      22 грудня на Різдвяному ярмарку у центрі Львова спалахнула пожежа. Загорілася дерев'яна ятка, у якій готували їжу, згодом вогонь охопив дві сусідні крамнички. Поліція порушила кримінальне провадження.

      Про це повідомили поліція Львівської області на своїй сторінці у Facebook.

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      Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова, внаслідок якої постраждали четверо людей. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, а також працівники інших підрозділів поліції. 

      На місці пожежі у Львові працюють підрозділи поліції
      На місці пожежі у Львові працюють підрозділи поліції

      Наразі поліцейські встановлюють причину загоряння, а також проводиться досудове розслідування. Головне управління ДСНС України у Львівській області зазначило, що до ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

      Варто зазначити, що у Львівській міській Раді прийняли рішення закрити роботу ярмарку до результатів розслідування і рішення комісії ТЕБ і НС. Засідання міської комісії щодо цієї ситуації має відбутися сьогодні, 22 грудня. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що є категорична заборона використовувати в різдвяних хатинках будь-які балони. 

      Нагадаємо, що внаслідок пожежі на Різдвяному ярмарку у Львові постраждало четверо людей. Всі вони є його працівниками. Після надзвичайної ситуації їх одразу шпиталізували в опікове відділення восьмої клінічної лікарні міста Львова. Відомо, що двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані.

      Теги: Новини України Пожежа Новини Львова Андрій Садовий ДСНС Поліція
      Джерело: 24 Канал
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