Пожежа у центрі Львова: чи закриють Різдвяний ярмарок

22 грудня на Різдвяному ярмарку у центрі Львова спалахнула пожежа. Загорілася дерев'яна ятка, у якій готували їжу, згодом вогонь охопив дві сусідні крамнички. Поліція порушила кримінальне провадження.

Про це повідомили поліція Львівської області на своїй сторінці у Facebook.

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова, внаслідок якої постраждали четверо людей. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, а також працівники інших підрозділів поліції.



На місці пожежі у Львові працюють підрозділи поліції

Наразі поліцейські встановлюють причину загоряння, а також проводиться досудове розслідування. Головне управління ДСНС України у Львівській області зазначило, що до ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Варто зазначити, що у Львівській міській Раді прийняли рішення закрити роботу ярмарку до результатів розслідування і рішення комісії ТЕБ і НС. Засідання міської комісії щодо цієї ситуації має відбутися сьогодні, 22 грудня. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що є категорична заборона використовувати в різдвяних хатинках будь-які балони.

Нагадаємо, що внаслідок пожежі на Різдвяному ярмарку у Львові постраждало четверо людей. Всі вони є його працівниками. Після надзвичайної ситуації їх одразу шпиталізували в опікове відділення восьмої клінічної лікарні міста Львова. Відомо, що двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані.