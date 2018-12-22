Пожежа у центрі Львова: кількість постраждалих зросла, усі ярмарки припиняють роботу

Внаслідок вибуху на різдвяному ярмарку у центрі Львова за медичною допомогою звернулась ще одна особа – тепер постраждалих вже п’ятеро. Окрім того, комісія Львівської міської ради з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про тимчасове припинення роботи усіх ярмарків міста.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, повідомляє прес-служба ЛМР.

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24 канал писав, що у суботу, 22 грудня, у центрі Львова спалахнула пожежа: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Вогонь вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку, всі вони зараз перебувають в опіковому відділенні Клінічної лікарні №8 міста Львова.

Зі свого боку, Зуб повідомив, що чотирьох осіб доправили у міську лікарню бригадою "швидкої", згодом ще одна особа звернулася до медиків самостійно.

Усі п’ятеро осіб мають опіки різних частин тіла. Двоє осіб госпіталізовано до реанімаційного відділення у зв’язку з важкістю стану, трьох госпіталізовано в опікове відділення, – пояснив він.

Зуб уточнив, що одному з постраждалих, який перебуває у реанімації, 50 років.

"Решта — молоді люди, приблизно 22−25 років. Усі четверо були (на ярмарку – 24 канал) під час виконання якихось робіт і отримали виробничу травму. Про п’яту особу отримав інформацію в телефонному режимі, що він самостійно звернувся", – зауважив начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

Окрім того, комісія Львівської міськради з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення призупинити роботу ярмарків на проспекті Свободи, площі Ринок та проспекті Червоної Калини.

Комісія ухвалила рішення призупинити роботу ярмарків... на час роботи районних комісій з обстеження, які мають до 17:00 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки,

– повідомили там

Рішення про відновлення роботи ярмарків ухвалять після обстеження.

Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова. Наразі поліцейські встановлюють причину загоряння, а також проводиться досудове розслідування.