Пожежа у центрі Львова: з'явився коментар лікаря про стан потерпілих

У суботу, 22 грудня, у центрі Львова спалахнула пожежа: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Вогонь вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку, всі вони зараз перебувають в опіковому відділенні Клінічної лікарні №8 міста Львова.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Медики стверджують, що усі вони перебувають у дуже важкому стані та потребують операцій. Один із пацієнтів має 40 % опіків тіла. Інші троє – 15 %, в них уражені обличчя та руки.

Потерпілі мають важкі опіки обличчя та кистей. Всі вони отримали ураження дихальних шляхів. Двоє пацієнтів знаходяться у реанімаційному відділенні, оскільки вони потребують штучної вентиляції легень та дихальної підтримки. Ще двоє перебувають у палаті інтенсивної терапії,

– прокоментував Ігор Стояновський, заступник головного лікаря Клінічної лікарні №8.

У лікарню також прийшов хлопець, який випадково опинився поблизу місця пожежі та надав першу медичну допомогу одній з потерпілих. Він – військовий парамедик. Приніс дівчині квіти.

Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова. Наразі поліцейські встановлюють причину загоряння, а також проводиться досудове розслідування. Варто зазначити, що у Львівській міській раді прийняли рішення закрити роботу ярмарку до результатів розслідування і рішення комісії ТЕБ і НС.