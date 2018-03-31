Пожежа в багатоповерхівці у Дніпрі: з’явились фото
Пізно ввечері 30 березня у центрі Дніпра горіла квартира на 8-му поверсі багатоповерхівки.
Як інформує прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Руденка у центрі Дніпра надійшло рятувальникам приблизно о 22:25 30 березня.
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На гасіння пожежі було відправлено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 пожежників.
Горіли домашні речі у квартирі на 8-му поверсі. Менш ніж за півгодини вогонь вдалось загасити. Загиблих та травмованих, на щастя, немає.
На фото, які оприлюднили рятувальники, видно, що у помешканні сильно обгоріло вікно та чимало речей.
У Дніпрі горіла квартира на 8-му поверсі 9-поверхівки
До слова, напередодні у Дніпрі горіла школа, учнів з навчального закладу довелось евакуйовувати.