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Пожежа в Чорнобилі: який рівень радіації в Києві та зоні відчуження

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Пожежа в Чорнобильській зоні
Пожежа в Чорнобильській зоні / facebook.com/MNS.GOV.UA

У Чорнобилі триває ліквідація пожежі. Радіаційний фон у зоні відчуження та в Києві перебуває в межах норми.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла зранку 5 червня. На площі близько 10 гектарів. Станом на ранок 6 червня спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько 5 гектарів.

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Радіаційний фон у зоні відчуження та в Києві:

  • Київ – 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год);
  • Чорнобиль – 22,45 мкР/год (безпечний рівень – до 50 мкР/год);
  • промисловий майданчик Чорнобильської АЕС – 44,27 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Зазначимо, авіація ДСНС скинула 154 тонни води в зону пожежі. Рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню.

#Оперативна_інформація щодо ліквідації пожежі сухої трави у Чорнобильській зоні. Станом на 8:00 6 травня, за даними...

Опубліковано ДСНС України  5 червня 2018 р.

 

Теги: Новини України Чорнобиль ДСНС Пожежа Новини Києва Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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