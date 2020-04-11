Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме Україні десятки мільйонів
У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва спалахнула пожежа, яку намагаються ліквідувати вже 8 день. Збитки лиха оцінюють у десятки мільйонів гривень.
Виконуюча обов’язки голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова під час брифінгу наголосила, що це лише попередні підрахунки.
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За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Однак станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тисяч гектарів.
Павлова вважає, що у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.
Тепер ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим до таких ситуацій.
Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання,
– додала Катерина Павлова.
Вона наголосила, що на сьогодні ніхто не був готовий, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж "у нас не готова".
Що відомо про пожежу в Чорнобильські зоні: коротко
- Почалася пожежа 4 квітня. Горіла трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня. Тоді загальна площа вогню становила близько 100 гектарів.
- Станом на11 квітня рятувальники досі працюють на місці пожежі. Відкритого вогню немає, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками,
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
- Поліція вже вручила підозру 27-річному чоловіку, який зізнався, що підпалив ліс заради забави.
Чому не можна спалювати траву та листя: дивіться відео 24 каналу
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