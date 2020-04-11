10:53
11 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пожежа в Чорнобильській зоні коштуватиме Україні десятки мільйонів

      -
      Рятувальники досі ліквідовують пожежу / dsns.gov.ua

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва спалахнула пожежа, яку намагаються ліквідувати вже 8 день. Збитки лиха оцінюють у десятки мільйонів гривень.

      Виконуюча обов’язки голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова під час брифінгу наголосила, що це лише попередні підрахунки.

      Більше Пожежа в Чорнобилі: NASA показала масштаби на фото із супутника

      За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Однак станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тисяч гектарів.

      Павлова вважає, що у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.

      Тепер ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим до таких ситуацій.

      Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання,
      – додала Катерина Павлова.

      Вона наголосила, що на сьогодні ніхто не був готовий, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж "у нас не готова".

      Що відомо про пожежу в Чорнобильські зоні: коротко

      • Почалася пожежа 4 квітня. Горіла трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня. Тоді загальна площа вогню становила близько 100 гектарів.
      • Станом на11 квітня рятувальники досі працюють на місці пожежі. Відкритого вогню немає, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками,
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Поліція вже вручила підозру 27-річному чоловіку, який зізнався, що підпалив ліс заради забави.

      Чому не можна спалювати траву та листя: дивіться відео 24 каналу

       

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Новини Житомира Надзвичайні ситуації Гроші Чорнобиль Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      10 квітня , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      10 квітня , 20:30 Росія повертається у 1990-і: як Путін і його прибічники знищують економіку країни
      Іван Яковина