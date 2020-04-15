Пожежа в Чорнобильській зоні: в МОЗ виступили з порадою як вберегти здоров'я
Пожежа в Чорнобильській зоні виникла ще 4 квітня. За цей час вогонь встиг охопити значну частину лісу та підібрався до Прип'яті. Внаслідок пожежі є чимало небезпек для жителів Києва та області.
У Міністерстві охорони здоров'я відмітили, що попри пожежу в Чорнобильській зоні, рівень радіації в столиці не перевищує норму та складає 0,011 мР/год (при допустимому фоні 0,05 мР/год)
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Однак міністр Максим Степанов закликав людей без зайвої потреби не виходити з дому, особливо в ранковий час,
"Ми бачимо підвищення рівня часток горіння в повітрі. Тому радимо всім, особливо тим, хто має хронічні захворювання легень або серцево-судинні захворювання – обмежити вихід на вулицю в ранковий час, коли концентрація цих часток найвища в повітрі", – заявив Степанов.
При цьому міністр порадив людям більше пити води та робити вологе прибирання приміщень.
Пожежа в Чорнобильській зоні: головне
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Відомо, що пожежа у Чорнобильську зону перекинулася з трьох інших місць займання, зокрема з сусідньої Житомирської області.
- Ввечері 13 квітня допомагати рятувальникам почала природа – у Чорнобильській зоні почав падати дощ.
- 14 квітня вогонь рухався в бік Прип'яті та був лише за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Вогонь знищив два села в Зоні відчуження – Крива Гора та Іловніця, а також ледь не дістався до дитячого табору "Казковий".
- Кабмін виділив понад 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників.
- Існує декілька версій виникнення пожежі в Чорнобильській зоні.
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