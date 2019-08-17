Пожежа в готелі в Одесі: який стан здоров'я потерпілих

Шестеро з десяти постраждалих внаслідок пожежі перебувають у тяжкому стані. Їх помістили в опікове відділення лікарні №10. Вони у важкому стані, проте загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

Про це повідомили журналістам 24 каналу. Вони поспілкувалися з лікарем. На жаль, вона не могла розповісти багато деталей, бо підписала угоду про нерозголошення інформації.

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Проте зазначила, що усі потерпілі в складному стані, але, на щастя, загрози їхньому життю немає. Всі при свідомості, але з ушкодженням дихальних шляхів.

Інформацію про те, що в лікарні №10 знаходяться потерпілі з опіками тіла до 15%, лікар заперечила.

Стан важкий. Небезпеки для життя немає. Всі призначення лікарів виповнюються, проблем з ліками у нас немає. Постраждалі обстежені спеціалістами,

– запевнила черговий анестезіолог в опіковому відділенні лікарні № 10 Людмила Романова.

Журналістам 24 каналу пощастило на території лікарні поспілкуватися з чоловіком, який лежить в палаті з одним із потерпілих, якого доправили після пожежі. Він каже, попри те, що чоловік перебував в самому епіцентрі пожежі, він у відносно хорошому стані. У нього уражені опіками руки та ноги. Проте більше він потребує психологічної допомоги, тому з усіма постраждалими працюють психологи.

На місці пожежі вже закінчилися роботи і рятувальники перекрили територію готелю. Перед тим рятувальники по черзі водили всередину всіх постраждалих, які б хотіли забрати свої речі.



Будівля готелю після пожежі

Також біля згорілого готелю зустріли чоловіка, який заплатив 4 тисячі гривень за проживання в готелі наперед, а прожив лише тиждень. Він не знає, куди йти, бо те місце, яке виділили постраждалим – це інтернат і він йому не підходить через велику відстань до роботи. Також він нарікав на те, що коли приходив забирати речі, то частина з них просто зникла, а не згоріла.

Зайшов, а речей нема. Це була пам'ятна річ, не особливо ціна. На поличці стояв тример, який подарувала колишня дружина. Слід, що він лежав є, а тримера нема,

– розповів постраждалий.

В Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в готелі "Токіо Стар". Органи держвлади, місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, організації мають приспустити прапор України.

Що стало причиною пожежі?

Усі обставини події наразі з'ясовуються. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція розглядає три основні версії пожеж :

інсценування пожежі з метою приховування вбивства;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки.

Як відреагувало керівництво готелю?

Власник готелю Вадим Чорний. Він наголосив, що готовий до відповідальності, якщо виявиться, що у трагічних подіях є його вина або вина працівників готелю.

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Відзначимо, що керівництво одеського готелю "Токіо Стар" не дозволило провести планову перевірку у липні 2019 року. Заступник директора департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв зазначив, що власник готелю змінив форму власності, тож представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не було допущено.