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      Пожежа в Каліфорнії: Леді Гагу, Беллу Хадід та інших зірок терміново евакуювали

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      Пожежа в Каліфорнії
      Пожежа в Каліфорнії / Фото з соцмереж

      Масштабні пожежі охопили північ американського штату Каліфорнія. Сильні лісові пожежі під назвою Camp вже повністю знищили містечко Парадайз, але вогонь почав швидко поширюватись на інші міста округу Бьютт. В деяких з них проживають світові знаменитості, які також були змушені терміново покинути домівки.

      До числа міст, які перебувають під загрозою знищення полум’ям, потрапив Калабасас, у якому, зокрема, проживає відома сім’я Кардашян-Дженнер. Однією з перших, хто повідомив про свою термінову евакуацію з Каліфорнії, стала світська левиця Кім Кардашян. Хоч зірка наразі проживає в Чикаго, вона вирушила до Каліфорнії і напівдорозі побачила моторошні краєвиди у своєму рідному місті з літака. У неї була лише одна година, щоб зібрати всі необхідні речі та покинути дім.

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      Я повернулась додому і мала всього годину, щоб зібрати необхідні речі та евакуюватись. Молюся, щоб ніхто не постраждав,
      – кілька годин тому повідомила в мережі Кім Кардашян.

      У деяких ЗМІ повідомляють, що полум’я все ж дісталось будинку Кім та її чоловіка Каньє Веста і повністю зруйнувало його. У західних ЗМІ додають, що пожежа також зруйнувала будинок екс-чоловіка матері Кім, який кілька років тому змінив стать, Кейтлін Дженнер.


      Кім Кардашян сфотографувала лісову пожежу / Instagram

      Кім Кардашян, схоже, також відправилась з епіцентру небезпеки з іншою сестрою Хлої Кардашян та її донькою. З останньою Кім зробила зворушливе фото.

      Намагаюсь відволіктись від цього дня і притиснутись до моєї племінниці. Ми всі в безпеці і це все, що має значення,
      – залишила фото Кім з донечкою сестри Хлої – Тру.

       

      Молодша сестра Кім Кардашян Кайлі Дженнер в момент поширення пожежі перебувала на одному з концертів в місті Балтимор, штат Меріленд, але повідомляла у своїх Instagram-Stories, що вогонь був дуже близько до її дому.


      Кайлі Дженнер висловила занепокоєння, що вогонь надто близько до її будинку / Instagram

      Сама ж Хлої залишила у соцмережах відеоролики, на якому видно, як вогонь охоплює будинки її сусідів. Зараз зірка дякує всім за підтримку і молиться за всіх, хто постраждав від стихійного лиха.


      Хлої Кардашян показала вогонь біля будинку / Instagram

      Кортні Кардашян також не може повірити у те, що її рідний будинок у Калабасасі перебував на шляху знищення катастрофічною пожежею. Наразі немає інформації про стан її будинку.


      Кортні Кардашян показала, як близько розміщений її будинок до вогню / Instagram

      Модель Кендалл Дженнер також прибула у своє місто літаком і показала жахливі кадри: "Мій дім… Молюсь за все і за кожного…".


      Кендалл Дженнер опублікувала моторошні кадри з пожежі у Калабасасі / Instagram

      Інша зірка модної індустрії Белла Хадід, не може повірити, що масштабна пожежа дісталась її рідного міста Малібу. Зірка поділилась фотографіями, у яких показала свою рідну школу, яка згоріла, а також будинки її сусідів, що теж потрапили під вогонь.


      Белла Хадід показала, як згоріла її рідна школа в Малібу / Instagram

      Не можу повірити в це... В мене виникає стільки емоцій, дивлячись на ці фото, що були зроблені в останні два дні. Наш красивий Малібу виглядає такий сумний сьогодні… Мені так шкода, що ви повинні спостерігати, як це відбувається прямо перед вами. Я впевнена, що це найболючіша річ в світі. Моє серце так розбите,
      – ділиться переживаннями американська модель, додаючи у своїй публікації географію місць, куди можна відвезти своїх тварин для евакуації.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений (@bellahadid)

       

      Екс-ангел бренду Victoria’s Secret теж не може стримати емоцій внаслідок пожежі в США, через що залишила чуттєву публікацію у своєму Instagram: "Малібу. Одне з моїх улюблених місць у світі – у вогні. Моліться за моїх друзів і за всіх, хто там живе".

       

      Від вогню також терміново змушена була втекти і американська співачка Леді Гага. У своїх Instagram-Stories вона показала, як вогонь наближається до її будинку, розташованому в Малібу.


      Леді Гагу терміново евакуювали з Малібу / Instagram

      Зокрема, актор Вілл Сміт також розмістив у своєму Instagram відеоролик, в якому висловлював занепокоєння, що його будинок також буде вражений вогнем.


      Вілл Сміт показав, як близько від його будинку горить пожежа / Instagram

      Нагадаємо, що пожежа в Каліфорнії почалася вранці 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Відомо, що вже є жертви масштабної пожежі, але їх точну кількість встановлюють. На даний момент пожежа поширилася на площі 3,2 тисячі гектарів. Евакуація оголошена для кількох міст округу.

      Теги: Кендалл Дженнер LifeStyle Мода Пожежа Новини США Музика Кім Кардашян Кортні Кардашян Кайлі Дженнер Хлої Кардашян Белла Хадід Голлівуд Леді Гага
      Джерело: 24 Канал
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