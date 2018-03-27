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Пожежа в Кемерово: на зустрічі з Путіним жорстко обізвали учасників мітингу пам'яті жертв

2783 Читать новость на русском
Мітинг у Кемерово
Мітинг у Кемерово / Коммерсант

Після пожежу у торговому центрі в Кемерово очільник Кузбасу Аман Тулєєв вирішив не вибачитися перед родичами загиблих та вийти до людей, які зібралися на мітинг в пам'ять про жертв трагедії, а подякувати Путіну. А також вибачитися перед ним.

27 березня, через два дня після пожежу у торговому центрі, на місце події прибув президент Росії Володимир Путін. Він відвідав руїни торгового центру, після чого зустрівся з губернатором Кемеровської області Аманом Тулєєвим.

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У той час у Кемерово зібралося близько 4 тисяч осіб на мітинг в пам'ять про жертв трагедії – 64 осіб, серед яких 41 – дитина. Учасників мітингу російський політик назвав "воронням". І заявив, що це не родичі загиблих.

"Моє завдання – не допустити того, що діється, того, що це вороння на чужому горі намагається спекулювати і домагатися незрозуміло з якою метою", – заявив Аман Тулєєв.

За словами чиновника, "на горі людському вся опозиційна сила в момент приїхала": "Йдуть по домівках, йдуть на підприємства, які поруч розташовані, в житловий сектор. Сьогодні там десь чоловік 200. Це взагалі не родичі загиблих. Ми працюємо з ними, говоримо: "Не можна, це святотатство, коли горе, а ти намагаєшся на цьому вирішити якісь свої проблеми".

Відтак Тулєєв вирішив вибачитися перед Путіним за трагедію.

Хоча, за даними "Коммерсанту", на мітинг зібралося близько 4 тисяч осіб, серед яких і родичі жертв трагедії. Вони вимагали, щоб очільник області вийшов до них, однак Тулєєв так і не наважився це зробити.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.

Теги: Новини політики Пожежа в Кемерово Володимир Путін Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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