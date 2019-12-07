Пожежа в коледжі Одеси: міська влада оскандалилася із рахунком для пожертв

Слідом за трагедією в Одесі трапився скандал. Тамтешня мерія вирішила збирати гроші з охочих допомогти постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Навіть опублікувала для цього рахунок. Зробив це заступник міського голови Павло Вугельман на своїй фейсбук-сторінці.

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Та виявилося, що це рахунок не благодійної організації, а саме міської влади, що заборонено законом. Відтак, гроші, які б люди перерахували мерії просто надійшли у бюджет міста не як пожертви, а як добровільні внески містян.

В одесскую мэрию поступают обращения от представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц, которые хотят... Опубліковано Pavel Vugelman Пʼятниця, 6 грудня 2019 р.



Згідно із законодавством, аби їх витратити, слід пройти цілу низку бюрократичних процедур. Ба більше, куди і як саме витрачати має вирішувати лише міський голова, пише видання "Думская"

Зазначимо, що раніше мерія Одеси повідомляла, що надає всю необхідну допомогу постраждалим і пожертв вони не потребують.

• Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

• Внаслідок аварії загинули 5 осіб, постраждали – 31 (17 з них досі залишаються у лікарнях). Доля ще 10 людей залишається невідомою. В ДСНС повідомили: надії, що в будівлі залишаються ті, хто вижили, немає.

• Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.

Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту: