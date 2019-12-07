12:13
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Пожежа в коледжі Одеси: міська влада оскандалилася із рахунком для пожертв

      535 Читать новость на русском
      Трагедія в Одесі / dsns.gov.ua

      Слідом за трагедією в Одесі трапився скандал. Тамтешня мерія вирішила збирати гроші з охочих допомогти постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

      Навіть опублікувала для цього рахунок. Зробив це заступник міського голови Павло Вугельман на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо! Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      Та виявилося, що це рахунок не благодійної організації, а саме міської влади, що заборонено законом. Відтак, гроші, які б люди перерахували мерії просто надійшли у бюджет міста не як пожертви, а як добровільні внески містян.

      В одесскую мэрию поступают обращения от представителей предприятий, коммерческих структур и частных лиц, которые хотят...

      Опубліковано Pavel Vugelman  Пʼятниця, 6 грудня 2019 р.


      Згідно із законодавством, аби їх витратити, слід пройти цілу низку бюрократичних процедур. Ба більше, куди і як саме витрачати має вирішувати лише міський голова, пише видання "Думская"

      Зазначимо, що раніше мерія Одеси повідомляла, що надає всю необхідну допомогу постраждалим і пожертв вони не потребують.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Внаслідок аварії загинули 5 осіб, постраждали – 31 (17 з них досі залишаються у лікарнях). Доля ще 10 людей залишається невідомою. В ДСНС повідомили: надії, що в будівлі залишаються ті, хто вижили, немає.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

       

      День Ангела Катерини: щирі картинки-привітання зі святом
      сьогодні
      2307
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 42
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1057
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1561
      сьогодні , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 587
      сьогодні , 08:00 Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року
      Михайло Гема 1050
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук