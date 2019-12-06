Пожежа в коледжі Одеси: що трапилося з рятувальниками і який їхній стан

В Одесі 4 грудня спалахнула пожежа у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Внаслідок трагедії загинули двоє людей, а ще 29 осіб постраждалих. Серед постраждалих є і 7 героїв-рятувальників, які брали участь у ліквідації наслідків пожежі.

Один з рятувальників, Сергій Шатохін, перебуває у вкрай важкому стані, а лікарі дають не надто оптимістичні прогнози, повідомляє "Думская".

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Його під час гасіння пожежі збила дівчина, яка вистрибнула з вікна. Це сталося, коли він пожежною драбиною ліз на третій поверх будівлі коледжу. Після зіткнення вони обоє полетіли вниз, проламавши дах прибудови.

Дівчина Ксенія Бабенко була першою загиблою у трагедії. Шатохіну пощастило дещо більше – він бореться за життя, а з ним працюють найкращі медичні спеціалісти.

Ще четверо пожежників отримали травми під час обвалу внутрішніх сходів будівлі. Коли конструкція обвалилася, вони були вже на третьому поверсі.

Ще одним співробітником ДСНС, який перебував у важкому стані, був рятувальник на прізвище Щербаков. Втім герою вже краще – у п'ятницю, 6 грудня, його мають перевести з реанімації у хірургічне відділення, а сам пожежник вже посміхається.

Ще один постраждалий у пожежі рятувальник вже повністю поправився, і його виписали з лікарні.

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