00:14
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в коледжі Одеси: урядова комісія відзвітує до 20 грудня

      84 Читать новость на русском
      Комісія відзвітує уряду про результати розслідування пожежі до 20 грудня / Фейсбук Нацполіції

      Урядова комісія з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі відзвітує про результати роботи до 20 грудня. Наразі відбулося перше її засідання.

      Важливим питанням залишаються зміни до організації роботи щодо пожежної безпеки, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

      Детально: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося, причини і деталі трагедії

      Розслідувати причини трагедії в Одесі на всіх рівнях, ініціювати зміни законів, які стосуються пожежної безпеки, та змінити ставлення посадових осіб до питань безпеки – це завдання, які стоять перед урядовою комісією,
      – зазначив Яровий.

      Головне про пожежу в коледжі Одеси

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня приблизно о 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
      • Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
      • В уряді заявили про виділення 4 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі в коледжі Одеси та компенсацію сім'ям загиблих.
      • За словами глави Одеської ОДА Максима Куцого, постраждалі середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тисяч гривень, а постраждалі легкого ступеня тяжкості – по 10 тисяч гривень.
      Авто "Юзіка" заблокувало рух пожежникам в Одесі: відео
      10 грудня
      4185
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Жертви Кабінет Міністрів України Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 10 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      10 грудня , 22:20 Головні новини 10 грудня: реакція на саміт в Парижі і зниження ціни на газ
      Василь Денисюк 1693
      10 грудня , 21:40 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Марія Савчук 2707
      10 грудня , 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
      Ірина Полицька 647
      10 грудня , 18:20 Чи задоволені українці результатами зустрічі у нормандському форматі – опитування
      Андрій Костюк 1367
      10 грудня , 18:10 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 1581
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук