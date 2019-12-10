Пожежа в коледжі Одеси: урядова комісія відзвітує до 20 грудня

Урядова комісія з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі відзвітує про результати роботи до 20 грудня. Наразі відбулося перше її засідання.

Важливим питанням залишаються зміни до організації роботи щодо пожежної безпеки, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Детально: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося, причини і деталі трагедії Розслідувати причини трагедії в Одесі на всіх рівнях, ініціювати зміни законів, які стосуються пожежної безпеки, та змінити ставлення посадових осіб до питань безпеки – це завдання, які стоять перед урядовою комісією,

– зазначив Яровий. Головне про пожежу в коледжі Одеси Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня приблизно о 10:00.

Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.

Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.

Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

В уряді заявили про виділення 4 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожежі в коледжі Одеси та компенсацію сім'ям загиблих.

За словами глави Одеської ОДА Максима Куцого, постраждалі середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тисяч гривень, а постраждалі легкого ступеня тяжкості – по 10 тисяч гривень.