Пожежа в коледжі Одеси: з’явилося відео 18+, як люди падають з вікон
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У мережі з’явилося моторошне відео з пожежі на Троїцькій в Одеському коледжі. На кадрах зафіксовано, як люди падають з вікон коледжу на пожежників.
При цьому чутно розпачливі крики. А з вікон валить густий дим. Очевидно, у людей не було іншого виходу, окрім як вистрибувати з вікон охопленої вогнем та димом будівлі. Відео опубліковано на телеграм-каналі "Кримінальна Україна".
Одна людина впала на припарковане авто, а інша – на бляшаний дах підвального приміщення.
Дізнайтеся все найважливіше про пожежу в Одесі на Троїцькій
Дивіться відео 18+, як люди вистрибували з вікон під час пожежі в коледжі Одеси:
Що відомо про пожежу в коледжі Одеси
- Пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
- Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
- Щодо постраждалих, то до лікарень доставили 26 осіб – як студентів, так і працівників коледжу, а також рятувальників. Жертвою вогню стала 17-річна студентка коледжу. Ще 15 людей вважаються зниклими і їх зараз шукають.
Дивіться фото і відео з пожежі в коледжі Одеси
- Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.
- Поліція за фактом пожежі відкрила справу і розслідує її як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. В Одесі оголосили триденну жалобу.
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