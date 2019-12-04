Пожежа в коледжі Одеси: з’явилося відео 18+, як люди падають з вікон

У мережі з’явилося моторошне відео з пожежі на Троїцькій в Одеському коледжі. На кадрах зафіксовано, як люди падають з вікон коледжу на пожежників.

При цьому чутно розпачливі крики. А з вікон валить густий дим. Очевидно, у людей не було іншого виходу, окрім як вистрибувати з вікон охопленої вогнем та димом будівлі. Відео опубліковано на телеграм-каналі "Кримінальна Україна".

Одна людина впала на припарковане авто, а інша – на бляшаний дах підвального приміщення.

Дізнайтеся все найважливіше про пожежу в Одесі на Троїцькій

Дивіться відео 18+, як люди вистрибували з вікон під час пожежі в коледжі Одеси:

Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

Пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.

спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Щодо постраждалих, то до лікарень доставили 26 осіб – як студентів, так і працівників коледжу, а також рятувальників. Жертвою вогню стала 17-річна студентка коледжу. Ще 15 людей вважаються зниклими і їх зараз шукають.

Дивіться фото і відео з пожежі в коледжі Одеси