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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в коледжі в Одесі: нові деталі трагедії

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      Будівля коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі у плані пожежної безпеки перебувала у плачевному стані. Крім того, після того, як там сталося займання, жодні попереджувальні сигнали не пролунали, тому багато хто зі студентів не знав, що навчальний заклад горить.

      Як розповіли студенти коледжу у коментарі виданню "Думская", все почалося на третьому поверсі.

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      "Вчителька відкриває двері, а там – вже туман. Дівчата, які вийшли, посали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Питають: "Ви виходите? Ви де?". Вони кажуть, що не було ніякої тривоги", – пригадує одна зі студенток.

      Крім того, очевидці зазначають , що деякі учні телефонували своїм батькам з палаючої будівлі, щоб попрощатися. Щоправда, підтвердження цьому поки немає.

      Водночас учні та співробітники коледжу говорять, що керівництво три роки випрошували у Міністерства освіти та науки гроші на хоча б мінімальний ремонт, але безуспішно.

      "У плані пожежної безпеки там був страх і жах. Вагонка на стінах, вузькі коридори, єдина сходи, стародавні ліфти, скупченість, захаращеність. Як таке допустили після всіх попередніх пожеж, незрозуміло", – наголосила інша студентка.

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      До слова, у ДСНС попередньо вважають імовірною причиною пожежі зламаний подовжувач. Раніше ж припускали, що займання сталося через замикання старої електропроводки. А посприяли цьому електрообігрівачі, які довелося ввімкнути, бо у коледжі немає центрального опалення.

      Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
      • Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Наразі 15 людей вважаються зниклими та їх зараз шукають.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • У зв'язку з трагедією в Одесі оголосили 5 та 6 грудня днями жалоби.

      Зверніть увагу! Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа в коледжі в Одесі
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