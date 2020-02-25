Пожежа в люці теплотраси: загинули три людини

Вранці 25 лютого сталася пожежа в Голосіївському районі у Києві. Пожежники встановили, що в люці теплотраси загорілось сміття.

Там вони виявили трьох осіб без ознак життя. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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За повідомленням негайно прибули рятувальники. Місцеві жителі повідомили, що біля теплотраси регулярно бачили безпритульних.

Люди, які були поруч, працювали неподалік, а також навпроти був житловий будинок. Всі казали, що там постійно були безхатченки. Це і підтвердилося,

– зазначив пресофіцер головного управління ДСНС Києва Олександр Макушенко.

Пожежу вісім вогнеборців гасили понад пів години та залучили дві одиниці рятувальної техніки. Наразі причину займання ще встановлюють.

Дивіться відео коментаря ДСНС: