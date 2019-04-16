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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пожежа в Нотр-Дамі через Зеленського: посол Франції обурилася жарту політолога Порошенка

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      Посол Франції розкритикувала Березовця за жарт про пожежу в Нотр-Дамі і Зеленського
      Посол Франції розкритикувала Березовця за жарт про пожежу в Нотр-Дамі і Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Український політтехнолог Тарас Березовець пожартував про зв'язок між страшною пожежею у Соборі Паризької Богоматері та приїздом у Францію кандидата у президенти Володимира Зеленського. На це гостро відреагувала посол Франції Ізабель Дюмон, назвавши слова ведучого "соромом".

      Недолугий жарт про пожежу в Нотр-Дамі Березовець опублікував на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото

      Взагалі, Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лиш Собор Паризької Богоматері. А міг би й Єлисейський палац спалахнути,
      – сказав Березовець.

      Проте, користувачі жорстко розкритикували слова політолога, який пов'язаний з виборчою кампанією президента Петра Порошенка. Березовця обзивають нецензурними словами, а його пост називають "ідіотським". Окрім того, юзери нагадали, що у Францію приїжджав не лише Зеленський, а й його конкурент – Порошенко.

      Найбільше обурення вислів політолога викликав у посла Франції Ізабель Дюмон, яка поширила його допис та написала: "Як вам не соромно? Ганьба". Вона також позначила в соцмережі Міністерство закордонних справ України та особисто главу МЗС Павла Клімкіна, аби вони звернули увагу на скандальну репліку.

      Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?Нотр-Дам - одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      15 квітня 2019 року частину Собору Паризької Богоматері охопила велика пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити лише через 9 годин. Вогонь зруйновав верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

      Під час ліквідації вогню щонайменше один пожежник отримав серйозні травми. За попередніми даними, причиною займання стали реставраційні роботи, які розпочалися на початку квітня. Однак, через що саме сталася пожежа, інформації немає.

      Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити собор. Кошти на відновлення Нотр-Даму вже збирають люди по усьому світу, а лідери країн заявили про готовність допомогти у відбудові храму.

      Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

      blog_ava
      Пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідували
      сьогодні
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      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини України Новини політики Петро Порошенко МЗС України Володимир Зеленський Пожежа Новини Франції Павло Клімкін Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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