Пожежа в Нотр-Дамі: названо ймовірну причину

Криміналісти, що працюють на місці пожежі в Соборі Богоматері назвали ймовірну причину інциденту.

Як пише французьке видання Le Parisien, за версією фахівців осередок займання розташовувався біля основи шпиля.

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Також криміналісти вважають, що причиною пожежі стала проблема з електрикою. Щоправда, через якого саме роду проблему виникла пожежа в Натр-Дам де Парі, вони не уточнили.

Пожежа у Соборі Паризької Богоматері спалахнула увечері 15 квітня. Попередньо, трагедія сталася через реставраційні роботи, що розпочалися тут на початку квітня. Проте, що саме було причиною інциденту, наразі невідомо. За попередньою інформацією, зайнялося дерев’яне риштування, яке встановили на верхньому рівні собору.

У підсумку вогонь поширився не лише ззовні, а й усередині собору. У підсумку було знищено верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі. Натомість вдалося врятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та кілька картин, але "великі полотна винести було неможливо".

Станом на ранок 16 квітня, пожежу в Нотр-Дамі вдалося ліквідувати. Її складність полягала в тому, що вогнем охоплено частину Собору, яка розташовується на великій висоті. Крім того, для гасіння пожежники не мали змоги застосувати авіацію, оскільки у такому разі вся конструкція собору могла завалитися повністю.

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Наразі триває збір коштів на відновлення Нотр-Даму, яке ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Сім'я французьких мільярдерів Піно, якій належать аукціонний дім Christie's і бренди модного одягу, зокрема Gucci та Yves Saint Laurent, вже пообіцяла виділити 100 мільйонів євро. Також суму 200 мільйонів має надати президент групи компаній Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно та 100 мільйонів євро виділить французька транснаціональна нафтогазова корпорація Total. За словами Макрона, Собор мають відновити упродовж наступних 5 років.

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