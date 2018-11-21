Пожежа в обласній лікарні Львова: у поліції зробили заяву
Рятувальники локалізували пожежу, яка спалахнула 21 листопада у головному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні. Наразі прчиину загоряння встановлюють правоохоронці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
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Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 21 листопада масштабна пожежа охопила верхні поверхи Львівської обласної клінічної лікарні, що є кафедрою хірургії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького.
Станом на 13:10 працівники Головного управління ДСНС у Львівській області локалізували пожежу. Загалом з корпусу правоохоронці евакуювали 216 осіб – це пацієнти, відвідувачі та працівники медичного закладу,
– йдеться у повідомленні.
Наразі, на місці працюють слідчі, які встановлюють причини займання будівлі.
За фактом пожежі у правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне пошкодження або знищення майна". Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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