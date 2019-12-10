Пожежа в Одесі на Троїцькій: директорці коледжу оголосили підозру

Поліція повідомила про підозру директорці одеського коледжу економіки та права Любові Кочерзі, де в пожежі загинуло щонайменше 12 осіб. Посадовця підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

"Була порушена пожежна безпека, в результаті якої евакуація дітей була неможлива. У коледжі навчалося понад 600 осіб, кожен з яких щорічно платив від 10 до 14 тисяч гривень. За ці гроші керівництво коледжу зобов'язане забезпечити безпеку", – розповів на брифінгу голова поліції Одещини Олег Бех.

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Розслідування пожежі планують завершити в першому кварталі 2020 року.

Дивіться відео з брифінгу правоохоронців щодо пожежі в одеському коледжі:

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