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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: директорці коледжу оголосили підозру

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      Одеський коледж після пожежі / dumskaya.net

      Поліція повідомила про підозру директорці одеського коледжу економіки та права Любові Кочерзі, де в пожежі загинуло щонайменше 12 осіб. Посадовця підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

      "Була порушена пожежна безпека, в результаті якої евакуація дітей була неможлива. У коледжі навчалося понад 600 осіб, кожен з яких щорічно платив від 10 до 14 тисяч гривень. За ці гроші керівництво коледжу зобов'язане забезпечити безпеку", – розповів на брифінгу голова поліції Одещини Олег Бех.

      Дізнайтеся все про пожежу в Одесі на Троїцькій: що сталося, причини і деталі трагедії

      Розслідування пожежі планують завершити в першому кварталі 2020 року.

      Дивіться відео з брифінгу правоохоронців щодо пожежі в одеському коледжі:

      Що відомо про пожежу в коледжі Одеси: головне

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула вранці 4 грудня. Займання сталося на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів.
      • Людей із будівлі евакуювали, проте вибратися вдалося далеко не всім. Рятуючись від вогню, деякі студенти стрибали з вікон п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • У пожежі загинули 12 людей, ще 30 – постраждали (половина з постраждалих – студенти).
      • Рятувальники продовжують шукати під завалами згорілого коледжу низку зниклих безвісти людей.
      • Щодо причин пожежі, то поліція розглядає 2 версії: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Вогонь міг спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Зауважимо, що в коледжі не було сигналізації.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Жертви Пожежа Новини Одеси Поліція Кримінальні новини Надзвичайні ситуації Розслідування
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