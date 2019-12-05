Пожежа в Одесі на Троїцькій: людей продовжать шукати вночі
В Одесі вирішили не припиняти на ніч пошуково-рятувальні роботи в згорілій будівлі Одеського коледжу економіки і права, де сталася пожежа.
Конструкції розбиратимуть в темний час доби, про це повідомили в Одеській міській раді, пише "Новое время".
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Роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей продовжаться в темний час доби.
На даний час ведеться розчищення з двох сторін: в центральній арці і лівому крилі, де розташовувався коледж. Також розпочато розбір завалів через віконні прорізи на рівні 1-го і 2-го поверхів,
– заявили в мерії.
Під час пошуково-рятувальних робіт 5 грудня знайшли тіло ще однієї жінки, наразі її особа не встановлена. Вона – друга жертва страшної пожежі, першою стала 17-річна студентка.
Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне
- Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
- Загинула 17-річна студентка, кількість постраждалих зросла до 29 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Рятувальники продовжують працювати на місці події. Під завалами можуть бути 14 осіб, адже їх місце перебування досі залишається невідомим
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.