Пожежа в Одесі на Троїцькій: людей продовжать шукати вночі

В Одесі вирішили не припиняти на ніч пошуково-рятувальні роботи в згорілій будівлі Одеського коледжу економіки і права, де сталася пожежа.

Конструкції розбиратимуть в темний час доби, про це повідомили в Одеській міській раді, пише "Новое время".

Важливо: Рятувальники шукають 14 людей після пожежі в Одесі: список зниклих – фото

Роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей продовжаться в темний час доби.

На даний час ведеться розчищення з двох сторін: в центральній арці і лівому крилі, де розташовувався коледж. Також розпочато розбір завалів через віконні прорізи на рівні 1-го і 2-го поверхів,

– заявили в мерії.

Під час пошуково-рятувальних робіт 5 грудня знайшли тіло ще однієї жінки, наразі її особа не встановлена. Вона – друга жертва страшної пожежі, першою стала 17-річна студентка.

Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне