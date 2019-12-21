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      Пожежа в Одесі на Троїцькій: родинам загиблих і постраждалим виплатили часткову компенсацію

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      Пожежа в Одесі на Троїцькій / Думська

      Одеська міська рада передала 2,1 мільйона гривень родинам загиблих і постраждалим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу.

      На сайті Одеської міськради мовиться, що одноразові виплати отримали п'ять сімей загиблих і 31 постраждалий.

      До теми: Пожежа на Троїцькій у Одесі: урядова комісія назвала причини

      Які суми вже виплатили — не уточнюють.

      Родинам і постраждалим також виплатять додаткові гроші від підприємств міста як "благодійну допомогу":

      • сім'ям загиблих — по 50 тисяч гривень,
      • постраждалим особам, які ще перебувають у лікарнях — по 30 тисяч гривень,
      • іншим постраждалим — по 10 тисяч гривень.

      У міськраді кажуть, що загальні виплати складуть 4 мільйони 950 тисяч гривень. З них: коштом бюджету — 3,6 мільйона гривень, коштом з цільового фонду Одеської міської ради — 1,2 мільйона гривень.

      Відзначимо, що урядова комісія завершила встановлювати причини смертельної пожежі в одеському коледжі. 

      За основною версією, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею. Крім того, люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

      Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. А безпосередні причини та винуватців трагедії вже визначить суд.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук нагадав, що уже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.

      Глава уряду запевнив, що винні понесуть відповідальність. Замість Федорчака, посаду очільника ГУ ДСНС на Одещині тепер займає Вадим Шуляк.

      Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко

      • Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
      • Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси Гроші Постраждалі
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