Пожежа в Одесі на Троїцькій: сім'ям загиблих виплатять по 100 тисяч гривень

Сім'ї загиблих під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу отримають по 100 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Постраждалі від пожежі отримають від 10 до 50 тисяч гривень.

Діти загиблого рятувальника Сергія Шатохіна і викладачки коледжу Анни Бортюк будуть переведені на бюджетну форму навчання. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

За його словами, постраждалі середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тисяч гривень, а постраждалі легкого ступеня тяжкості – по 10 тисяч гривень. Чиновник запевнив, що гроші будуть виділені найближчим часом.

Загалом на ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень з резервного фонду. Додатково ще повинні бути виділені гроші від Кабінету міністрів і облради.

Призупинений у коледжі навчальний процес буде відновлено з наступного понеділка.

Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.

Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.

Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.

Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Що кажуть одеські рятувальники про смертельну пожежу?Постраждалі під час ліквідації вогню в одеському коледжі рятувальники не розуміють, як така масштабна пожежа могла статися в центрі міста серед білого дня. Коли вони приїхали на місце події – верхні поверхи коледжу вже були охоплені полум'ям. Згодом під час пожежі у будівлі обвалились сходи, тож деякі з ДНСНівців опинилися під завалами і отримали травми.



За словами рятувальників, вони мають спорядження та екіпіровку згідно з інструкцією. У кожного пожежника є два комплекти форми, що складається з самого костюма, підкасника, каски, берців і пари рукавичок.