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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: сім'ям загиблих виплатять по 100 тисяч гривень

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      Сім'ї загиблих у пожежі в Одесі отримають грошову допомогу / dumskaya.net

      Сім'ї загиблих під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу отримають по 100 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Постраждалі від пожежі отримають від 10 до 50 тисяч гривень.

      Діти загиблого рятувальника Сергія Шатохіна і викладачки коледжу Анни Бортюк будуть переведені на бюджетну форму навчання. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

      Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      За його словами, постраждалі середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тисяч гривень, а постраждалі легкого ступеня тяжкості – по 10 тисяч гривень. Чиновник запевнив, що гроші будуть виділені найближчим часом. 

      Загалом на ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень з резервного фонду. Додатково ще повинні бути виділені гроші від Кабінету міністрів і облради.

      Призупинений у коледжі навчальний процес буде відновлено з наступного понеділка.

      Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
      • Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

      Що кажуть одеські рятувальники про смертельну пожежу?Постраждалі під час ліквідації вогню в одеському коледжі рятувальники не розуміють, як така масштабна пожежа могла статися в центрі міста серед білого дня. Коли вони приїхали на місце події – верхні поверхи коледжу вже були охоплені полум'ям. Згодом під час пожежі у будівлі обвалились сходи, тож деякі з ДНСНівців опинилися під завалами і отримали травми.

      За словами рятувальників, вони мають спорядження та екіпіровку згідно з інструкцією. У кожного пожежника є два комплекти форми, що складається з самого костюма, підкасника, каски, берців і пари рукавичок.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа в Одесі на Троїцькій Гроші Новини Одеси
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