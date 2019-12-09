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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: від вогню людей рятував комунальник

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      В Одесі комунальник врятував кількох людей під час пожежі в коледжі / Думская

      В Одесі співробітник комунального підприємства Олександр Трандафір врятував кількох людей під час страшної пожежі в коледжі на Троїцькій.

      Трандафір – працівник Міськзелентресту, про нього розповів директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, повідомляє Думська.

      Останні новини: Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв зросла до 12

      Комунальник прибув до коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу одним із перших. Він – простий оператор автовишки.

      Одним з перших прибув на місце пожежі, єдиний, хто заїхав на вишці у двір палаючого будинку, в результаті чого врятував кілька людських життів. Не маючи спецзасобів, спецпідготовки і дійсно ризикуючи здоров’ям і життям, він зробив те, що зробило його героєм,
      – розповів він.


      Олександр Трандафір заїхав на вишці у двір палаючого будинку/Джерело: dumskaya.net

      У ніч на 9 грудня та цього дня зранку рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Кількість жертв трагедії зросла до 12 осіб. У лікарнях залишаються ще 9 осіб із 30 постраждалих. 

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук приїхав до Одеси 8 грудня. Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі, результати розслідування опублікують до 20 грудня. Окрім того, він анонсував звільнення керівника департаменту освіти Одеської облдержадміністрації. Володимир Зеленський оголосив 8 грудня днем національної жалоби.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Загинули 10 осіб, кількість постраждалих зросла до 31 особи, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Рятувальники продовжують працювати на місці події. Під завалами можуть бути кілька осіб, адже їх місце перебування досі залишається невідомим.

      Читайте: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси: який стан у потерпілих

      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Постраждалі Жертви Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій Пожежа
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