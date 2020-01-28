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      Пожежа в Одесі на Троїцькій: викладачка і рятувальник стали Героями України посмертно

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      Викладачку та рятувальника, які загинули під час пожежі в Одеському коледжі, удоїстоїли звання Героїв / Колаж 24 каналу

      Викладачка вищої математики та інформаційних дисциплін Анна Бортюк і рятувальник Сергій Шатохін, які загинули під час пожежі в Одеському коледжі, посмертно удостоєні звання Героїв України.

      Відповідний указ президента України Володимира Зеленського від 25 січня опублікований на сайті глави держави.

      Важливо: Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну

      Згідно з текстом указу, загиблі удостоєні звання Герой України та ордена "Золота Зірка" "за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі".

      • Анна Бортюк до останнього виводила студентів із палаючої будівлі. Жінка загинула, коли поверталася тули втретє. Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння.
      • Сергій Шатохін – командир відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області – допомагав вибратися із коледжу. Коли намагався врятувати дівчину, студентка стрибнула з вікна, – загинули обоє. 

      Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      Вогонь в Одеському коледжі спалахнув 4 грудня – вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів. Рятувальники отримали інформацію о 10:12, а вже за три хвилини на місці працювали перші підрозділи ДСНС. 

      На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти і 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх. 

      • Під час страшної пожежі загинули 16 осіб, ще 30 постраждали.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

      Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.

      • 10 грудня поліція повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
      • 20 грудня звільнили керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка.
      • Завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Жертви Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій Президент України
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