Пожежа в Одесі на Троїцькій: викладачка і рятувальник стали Героями України посмертно

Викладачка вищої математики та інформаційних дисциплін Анна Бортюк і рятувальник Сергій Шатохін, які загинули під час пожежі в Одеському коледжі, посмертно удостоєні звання Героїв України.

Відповідний указ президента України Володимира Зеленського від 25 січня опублікований на сайті глави держави.

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Згідно з текстом указу, загиблі удостоєні звання Герой України та ордена "Золота Зірка" "за героїзм і самопожертву, виявлені у врятуванні людей під час пожежі".

Анна Бортюк до останнього виводила студентів із палаючої будівлі. Жінка загинула, коли поверталася тули втретє. Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння.

до останнього виводила студентів із палаючої будівлі. Жінка загинула, коли поверталася тули втретє. Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння. Сергій Шатохін – командир відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області – допомагав вибратися із коледжу. Коли намагався врятувати дівчину, студентка стрибнула з вікна, – загинули обоє.

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Вогонь в Одеському коледжі спалахнув 4 грудня – вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів. Рятувальники отримали інформацію о 10:12, а вже за три хвилини на місці працювали перші підрозділи ДСНС.

На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти і 38 співробітників навчального закладу. Більшість вдалось евакуювати, однак не всіх.

Під час страшної пожежі загинули 16 осіб , ще 30 постраждали.

, ще Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).

Урядова комісія вважає, що трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі, а люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

Основною причиною комісія називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки.