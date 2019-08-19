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      Пожежа в Одесі в "Токіо Стар": готель був зареєстрований як склад

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      Готель "Токіо Стар" під час пожежі
      Готель "Токіо Стар" під час пожежі / UA:ОДЕСА

      Раніше в готелі від пожежі загинуло 9 осіб, 10 – постраждали. У деклараціях написано, що це "складські приміщення". Реєстрував приміщення готелю "Токіо Стар" чинний віце-мер Одеси.

      У декларації про реєстрацію приміщення немає ні слова про готель чи місце проживання людей. Документи оприлюднили на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Думская

      До теми: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Під час прийняття декларації про реєстрацію цього приміщення компетентний орган очолював чинний віце-мер Одеси Петро Рябоконь. Журналісти запитали у нього, чи не пам'ятає він тієї декларації. Службовець відповів, що тоді ніхто навіть не перевіряв достовірність документів, бо у 2011 не було закону, що передбачає виїзд на об'єкт. 

      Були документи, що подавились декларативним методом. Перевірили їх, перевірили прикладені документи, повноту даних, все зафіксували, зареєстрували, і все (...) Фраз про зміну цільового призначення та реконструкції під готель там не було. Коли там з'явився готель, я не знаю,
      – сказав чиновник.

      Виконуюча обов'язки голови Одеської ОДА Світлана Шаталова зазначила, що така інформація може стати приводом для чергового кримінального провадження, що стосується правомірності виданих дозволів. 

      Зазначимо, що власнику готелю "Токіо Стар" вже повідомили про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило важкі наслідки.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив понад 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали та повідомили про підозру.

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      Теги: Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини України Пожежа Жертви Новини Одеси
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