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      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": що розповіли потерпілі

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      Правоохоронці продовжують упізнавати тіла загиблих під час пожежі в одеському готелі. Наразі люди, які змогли врятуватися, оговтуються від пережитого. А також розповіли журналістам, що, тікаючи, не встигли навіть зібрати необхідні речі.

      Погорільців поселили у чотириповерховому ліцеї. Проте журналістів всередину не пускали, тому з людьми доводилося спілкуватись на вулиці. "Ми відмиваємося вже два дні. Я голову мила вчора 10 разів і сьогодні також 10 разів", – розповіла потерпіла.

      Читайте також: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Анжеліка з чоловіком показали фото, яке було зроблене після пожежі. На світлині вони обидвоє в чорній сажі. Жінка з жахом згадувала події тої ночі. Казала, що прокинулася від запаху горілого, тоді розбудила чоловіка, схопили документи і побігли рятуватися.

      Потерпілі після пожежі готелю в Одесі
      Потерпілі після пожежі готелю в Одесі

      Ми схопили документи та вибігли. Ми бігли коридором, де не те, що одне одного не побачиш, там навіть не знаєш куди бігти. Було чутно, як хтось гепнувся. Я також уже під кінець впала й мене піднімали,
      – пригадала потерпіла Анжеліка.

      Крім документів, вони не встигли нічого захопити, то ж усі їх речі згоріли. "Нам надіслали гроші родичі, щоб ми купили речі. Ми то купили, але не знаємо, що далі", – додали потерпілі.

      До ліцею поселили близько сотні погорільців. Серед них виявилося й кілька десятків іноземців. "Тут були громадяни Ірану, Іраку, Швейцарії, Бельгії Литви, Білорусі, В’єтнаму, США, Кіпру – всім було надано допомогу. Хтось втратив гроші, хтось втратив усі речі, але в них залишилися документи. У деяких документів немає. Паспорти, які знайшли в готелі, вони їх отримають в РУВД", – пояснила директорка департаменту міжнародного співробітництва Одеської міськради Олександра Олійникова.

      Постраждалі під час пожежі в готелі Одеси
      Ліцей, в який переселили постраждалих під час пожежі в одеському готелі

      Судмедексперти уже упізнали тіла семи загиблих. Це двоє жителів Одещини, двоє киян і житель Дніпра. Також у пожежі загинула громадянка Австралії та одна дитина з міста Суми.

      Тим часом в реанімаційному відділенні 10 міської лікарні перебувають четверо людей та ще троє перевели до стаціонару. Лікарі кажуть, що потерпілі потроху оговтуються.

      У всіх пацієнтів стан покращився. Вони продовжують отримувати всі необхідні ліки. Кисневу терапію по показаннях. Зараз ми робимо перев’язки,
      – заявив завідувач опікового відділення міської лікарні Олександр Ставрітій.

      Олександр Ставрітій
      Олександр Ставрітій

      Найближчим часом у місті та області обіцяють провести перевірки усіх готелів. "Перевірка буде здійснюватися з усією суворістю закону, по всім напрямкам. І що стосується пожежної безпеки, і що стосується ГАСКа, і що стосується дозвільної діяльності, тому що безпека людей повинна бути на першому місці", – пояснила в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова.

      Читайте також: Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список

      Пожежа в готелі "Токіо Стар" спалахнула в ніч проти суботи. Там відпочивали близько двох сотень людей, з яких більшість уже спали. Евакуюватися встигли не всі, дев’ятеро загинули, а ще десятьох з різними травмами доправили до лікарні. Власника готелю Вадима Чорного затримали, йому закидають порушення пожежної безпеки. Підприємцеві загрожує до 8 років тюрми.

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      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
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      Теги: Новини України Жертви Пожежа Новини Одеси Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар"
      Джерело: 24 канал
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