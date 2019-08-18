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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": деяких загиблих вже опізнали

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      Готель "Токіо Стар"
      Готель "Токіо Стар" / ТСН

      Судмедексперти провели розтин всіх 9 жертв трагічної пожежі у "Токіо Стар". Частину загиблих вже опізнали родичі.

      Лікарі працювали й в неробочий час, аби якомога швидше провести роботу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив завідувач відділу Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Борис Яворський.

      Основне: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Розтини дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі "Токіо Стар", завершені. Всі необхідні зразки вилучені і далі будуть досліджуватися в лабораторіях. Частина загиблих вже опізнана,
      – написав він.

      Водночас фахівець висловив своє переконання: розслідування у цій справі забуксують і "розсиплють", а звинувачення підуть на адресу експертів.

      "З інтересом чекатиму цих міркувань: фантазія обвинувачів ще ніколи не підводила, вони зазвичай не повторюються і завжди придумують щось новеньке. Співчуваю рідним і близьким загиблих", – зазначив Яворський.

      Що відомо про пожежу у готелі "Токіо Стар"?

      Вона сталася в ніч на 17 серпня. У готелі на той момент перебували близько 200 осіб.

      Семеро людей загинули у приміщенні одеського готелю, 8 людина – в кареті "швидкої". Ближче до обіду 17 серпня на згарищі виявили 9 тіло.

      Слідство розглядає три версії причин пожежі:

      • умисний підпал з метою приховати вбивство,
      • порушення правил пожежної безпеки;
      • необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю.

      18 серпня в Одесі та області оголошено днем жалоби.

      Правоохоронці вже затримали власника готелю, йому збираються оголосити підозру.

      Тим часом очевидці розповідають, що причиною пожежі могло стати коротке замикання у пральні на другому поверсі.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини Одеси Пожежа Жертви
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