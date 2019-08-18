Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": деяких загиблих вже опізнали
Судмедексперти провели розтин всіх 9 жертв трагічної пожежі у "Токіо Стар". Частину загиблих вже опізнали родичі.
Лікарі працювали й в неробочий час, аби якомога швидше провести роботу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив завідувач відділу Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Борис Яворський.
Основне: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
Розтини дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі "Токіо Стар", завершені. Всі необхідні зразки вилучені і далі будуть досліджуватися в лабораторіях. Частина загиблих вже опізнана,
– написав він.
Водночас фахівець висловив своє переконання: розслідування у цій справі забуксують і "розсиплють", а звинувачення підуть на адресу експертів.
"З інтересом чекатиму цих міркувань: фантазія обвинувачів ще ніколи не підводила, вони зазвичай не повторюються і завжди придумують щось новеньке. Співчуваю рідним і близьким загиблих", – зазначив Яворський.
Що відомо про пожежу у готелі "Токіо Стар"?
Вона сталася в ніч на 17 серпня. У готелі на той момент перебували близько 200 осіб.
Семеро людей загинули у приміщенні одеського готелю, 8 людина – в кареті "швидкої". Ближче до обіду 17 серпня на згарищі виявили 9 тіло.
Слідство розглядає три версії причин пожежі:
- умисний підпал з метою приховати вбивство,
- порушення правил пожежної безпеки;
- необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю.
18 серпня в Одесі та області оголошено днем жалоби.
Правоохоронці вже затримали власника готелю, йому збираються оголосити підозру.
Тим часом очевидці розповідають, що причиною пожежі могло стати коротке замикання у пральні на другому поверсі.