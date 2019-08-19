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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": правоохоронці затримали ще 3 осіб

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      Правоохоронці затримали трьох підлеглих власника готелю "Токіо Стар"
      Правоохоронці затримали трьох підлеглих власника готелю "Токіо Стар" / dumskaya.net

      Після пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" правоохоронці розпочали масштабну операцію. Так, 18 серпня були проведені обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Вадиму Чорному. До того ж, разом з бізнесменом були затримані ще троє осіб.

      Під час обшуків у самому готелі "Токіо Стар" вилучили документи, гроші з сейфу та обшукали номери, повідомляє "Думская".

      Важливо: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму Чорному. Мовиться, зокрема, про інший готель "Зірка". Затримали керуючу готелем Валентину Іванівну і двох техніків, які займалися електропроводкою і дрібним ремонтом.

      Працівники готелю "Токіо Стар" кажуть, що пожежа почалася у приміщенні пральні і за лічені хвилини поширилася до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт, адже за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою. Не відкидають і версію ненавмисного підпалу.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.

      Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Жертви Новини Одеси
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