Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": правоохоронці затримали ще 3 осіб

Після пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" правоохоронці розпочали масштабну операцію. Так, 18 серпня були проведені обшуки на всіх об'єктах, що належать власнику готелю Вадиму Чорному. До того ж, разом з бізнесменом були затримані ще троє осіб.

Під час обшуків у самому готелі "Токіо Стар" вилучили документи, гроші з сейфу та обшукали номери, повідомляє "Думская".

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Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму Чорному. Мовиться, зокрема, про інший готель "Зірка". Затримали керуючу готелем Валентину Іванівну і двох техніків, які займалися електропроводкою і дрібним ремонтом.

Працівники готелю "Токіо Стар" кажуть, що пожежа почалася у приміщенні пральні і за лічені хвилини поширилася до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт, адже за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою. Не відкидають і версію ненавмисного підпалу.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.



Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.



Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали.