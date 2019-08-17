Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": розслідуванням трагедії займеться ДБР
Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар". Вони розслідують неналежне виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області.
За версією слідства, саме службова халатність призвела до загибелі людей, зазначається у повідомленні ДБР.
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Досудове розслідування за фактом виникнення пожежі в готелі здійснює поліція Одеської області. За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Справу кваліфікували як службову недбалість, яка спричинила важкі наслідки.
Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.
Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.
Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.
Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.
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