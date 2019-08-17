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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": розслідуванням трагедії займеться ДБР

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      ДБР займеться досудовим розслідуванням через пожежу у "Токіо Стар"
      ДБР займеться досудовим розслідуванням через пожежу у "Токіо Стар" / pravda.com.ua

      Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар". Вони розслідують неналежне виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області.

      За версією слідства, саме службова халатність призвела до загибелі людей, зазначається у повідомленні ДБР.

      До слова: У Дніпрі під час пожежі у будівлі обвалився дах: постраждали 3 рятувальників – фото

      Досудове розслідування за фактом виникнення пожежі в готелі здійснює поліція Одеської області. За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

      Справу кваліфікували як службову недбалість, яка спричинила важкі наслідки.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.

      Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.

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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Жертви ДСНС Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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