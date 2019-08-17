Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": розслідуванням трагедії займеться ДБР

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар". Вони розслідують неналежне виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області.