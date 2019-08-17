Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": з'явилось відео очевидця

У ніч на 17 серпня сталася пожежа в одеському готелі "Токіо Стар", унаслідок якої постаждало 18 людей, 8 з них – загинули. Очевидець опублікував відео з моменту пожежі.

На відео видно, як рятувальники виносять з будівлі готелю тіло людини.

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Очевидець розповів, що він жив на 1 поверсі готелю "Токіо Стар".

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Поліція розглядає одразу три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар":

інсценування пожежі з метою приховування вбивства;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки.

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 18 людей постраждали, 8 – загинули. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.



Як повідомив президент Володимир Зеленський, власником готелю є Вадим Чорний. Чоловік уже заявив, що готовий нести відповідальність. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.