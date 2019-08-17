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      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": з'явилось відео очевидця

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      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар"
      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" / dumskaya.net

      У ніч на 17 серпня сталася пожежа в одеському готелі "Токіо Стар", унаслідок якої постаждало 18 людей, 8 з них – загинули. Очевидець опублікував відео з моменту пожежі.

      На відео видно, як рятувальники виносять з будівлі готелю тіло людини.

      Важливо: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео

      Очевидець розповів, що він жив на 1 поверсі готелю "Токіо Стар".

      В одеському готелі "Токіо Стар" сталася смертельна пожежа: увага на відео присутня нецензурна лексика (18+)

      Поліція розглядає одразу три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар":

      • інсценування пожежі з метою приховування вбивства;
      • порушення правил пожежної безпеки;
      • необережне використання вогню постояльцями готелю.

      За словами очільника поліції Одеської області, найбільш імовірною є друга версія – порушення правил пожежної безпеки.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 18 людей постраждали, 8 – загинули. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей. Кілька десятків врятованих людей запросив до свого дому одесит, який став випадковим свідком пожежі та кинувся допомагати рятувальникам та поліцейським.

      Як повідомив президент Володимир Зеленський, власником готелю є Вадим Чорний. Чоловік уже заявив, що готовий нести відповідальність. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

      blog_ava
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": 8 людей загинуло – фото та відео
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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Поліція Кримінальні новини Жертви Новини Одеси ДСНС Пожежа
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