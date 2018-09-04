Пожежа в одеському таборі "Вікторія": у справі з'явився новий фігурант

Новий фігурант у справі одеського дитячого табору "Вікторія" став директор однієї з підрядних організацій, яка брала участь у будівництві табору.

За даними слідчих, керівник привласнив більше ніж 400 тисяч гривень.

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Просто вказавши у документах та звітах більшу кількість робітників. Обвинувачення прокуратури уже направили до суду, найближчим часом підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

За рахунок більшої кількості співробітників, завищено розмір соціального внеску соціального страхування і таким чином було завищено вартість будівельних робіт з реконструкції, що лягло в акт виконаних робіт,

– заявила речниця прокуратури Одеської області Інна Верба.

Відеокоментар речниці прокуратури Одеської області Інни Верби

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула пожежа. У результаті 3 дитини загинули та ще 3 потрапили до лікарні. 18 вересня суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.



Прокуратура Одеської області заявила: у зв'язку із тим, що корпус дитячого табору “Вікторія” майже повністю знищений вогнем, підтвердити чи спростувати окрему версію причини пожежі не можливо. Відтак у слідства залишаються чотири ймовірні версії виникнення пожежі.