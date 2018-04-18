Пожежа в таборі Одеси: екс-директора госпіталізували до лікарні

У середу, 18 квітня, в Київському райсуді Одеси відбулося судове засідання щодо колишнього директора табору "Вікторія", який прийняв неякісний ремонт із порушеннями. Петрос Саркісян – один із головних фігурантів справи про загибель трьох дітей.

Щоправда, довести його вину в суді і досі не можуть. Бо засідання постійно переносять. От, наприклад, сьогодні підозрюваному раптом стало погано. Втім, засідання ще не почалось, а під будівлею суду уже стоїть швидка. Начебто, це приїхали за самим обвинуваченим – Петросом Саркисяном.

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Зрештою, інфаркт лікарі не підтвердили. Проте ще до засідання медики попередили суд про погане самопочуття Саркісяна та наполягли на госпіталізації. Мовляв, у нього – кардіостимулятор, а нервові перевантаження провокують напади.



"У хворого тиск 190 на 100. Є підозри на нестабільну стенокардію", – прокоментував лікар швидкої допомоги Сергій Корнієнко.



Зрештою, суддя таки розпочинає засідання, на ньому мають розглянути скарги сторони потерпілих. Мовляв, лише за минулий рік у таборі зафіксували три десятки порушень техніки пожежної безпеки. Втім, на це ніхто не зважав, і табір далі приймав дітлахів. Чому ж порушення так і не ліквідували - ніхто, в тому числі і колишній директор Вікторії, не пояснює.

Однозначно, батьки дівчат наполягають на тому, щоб до директора табору застосували запобіжний захід тримання під вартою. Він не дає свідчень, він відмовляється співпрацювати зі слідством, відповідати щодо функціонування табору – чому вода била током,

– зазначила адвокат батьків загиблих дітей Тетяна Сягровець.

Та під час засідання підозрюваному стало ще гірше. Зрештою, суд дозволив його госпіталізацію і переніс засідання у справі на наступний тиждень.



Зараз Петрос Саркісян перебуває під цілодобовою охороною в одній з лікарень Одеси. Тим часом, термін утримання його під вартою закінчується вже у травні. Тоді обвинувачення планує повторно просити щодо продовження міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула в ніч на 16 вересня. З табору було евакуйовано 42 дитини, проте двоє дітей загинули, ще троє дітей госпіталізовані (вони вистрибнули з вікна палаючої будівлі). Окрім того, одна дитина розшукується. Зниклу з табору дівчинку звуть Сніжана Арпєнтій.



Ймовірною причиною загоряння називають коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила електропроводка.



Поліція Одеської області розпочала розслідування за фактом пожежі в таборі "Вікторія".