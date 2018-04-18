20:58
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пожежа в таборі Одеси: екс-директора госпіталізували до лікарні

93 Читать новость на русском

У середу, 18 квітня, в Київському райсуді Одеси відбулося судове засідання щодо колишнього директора табору "Вікторія", який прийняв неякісний ремонт із порушеннями. Петрос Саркісян – один із головних фігурантів справи про загибель трьох дітей.

Щоправда, довести його вину в суді і досі не можуть. Бо засідання постійно переносять. От, наприклад, сьогодні підозрюваному раптом стало погано. Втім, засідання ще не почалось, а під будівлею суду уже стоїть швидка. Начебто, це приїхали за самим обвинуваченим – Петросом Саркисяном.

Читайте також: Батьки загиблих в одеському таборі поховали своїх дітей – експертиза

Зрештою, інфаркт лікарі не підтвердили. Проте ще до засідання медики попередили суд про погане самопочуття Саркісяна та наполягли на госпіталізації. Мовляв, у нього – кардіостимулятор, а нервові перевантаження провокують напади.

"У хворого тиск 190 на 100. Є підозри на нестабільну стенокардію", – прокоментував лікар швидкої допомоги Сергій Корнієнко.

Зрештою, суддя таки розпочинає засідання, на ньому мають розглянути скарги сторони потерпілих. Мовляв, лише за минулий рік у таборі зафіксували три десятки порушень техніки пожежної безпеки. Втім, на це ніхто не зважав, і табір далі приймав дітлахів. Чому ж порушення так і не ліквідували - ніхто, в тому числі і колишній директор Вікторії, не пояснює.

Однозначно, батьки дівчат наполягають на тому, щоб до директора табору застосували запобіжний захід тримання під вартою. Він не дає свідчень, він відмовляється співпрацювати зі слідством, відповідати щодо функціонування табору – чому вода била током,
– зазначила адвокат батьків загиблих дітей Тетяна Сягровець.

Та під час засідання підозрюваному стало ще гірше. Зрештою, суд дозволив його госпіталізацію і переніс засідання у справі на наступний тиждень.

Зараз Петрос Саркісян перебуває під цілодобовою охороною в одній з лікарень Одеси. Тим часом, термін утримання його під вартою закінчується вже у травні. Тоді обвинувачення планує повторно просити щодо продовження міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, пожежа в таборі "Вікторія" в Одесі спалахнула в ніч на 16 вересня. З табору було евакуйовано 42 дитини, проте двоє дітей загинули, ще троє дітей госпіталізовані (вони вистрибнули з вікна палаючої будівлі). Окрім того, одна дитина розшукується. Зниклу з табору дівчинку звуть Сніжана Арпєнтій.

Ймовірною причиною загоряння називають коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила електропроводка.

Поліція Одеської області розпочала розслідування за фактом пожежі в таборі "Вікторія".

Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа в таборі Одеси Жертви Судді
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
сьогодні, 20:00 Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
Олександра Дрік 717
До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
сьогодні, 19:01 До чого призведе вихід України з СНД: прогнози експертів
Катерина Петренко 1023
Империя зла: как образ Кремля-
сьогодні, 18:00 Империя зла: как образ Кремля-"плохиша" играет на руку Украине
Павло Казарін 358
Почему Украине необходима военная доктрина
сьогодні, 16:58 Почему Украине необходима военная доктрина
Юрій Бутусов 505
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 2785
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук