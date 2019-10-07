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      Пожежа в "Токіо Стар": суд наказав розслідувати ймовірне вбивство дитини і жінки в готелі

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      Пожежа в готелі "Токіо Стар"
      Пожежа в готелі "Токіо Стар" / ДСНС

      Суд зобов’язав правоохоронців розслідувати ймовірне вбивство, яке могло трапитися в одеському готелі перед пожежею. Є версія, що приміщення, де загинули 9 людей, підпалили зумисне, аби приховати сліди вбивства.

      Так Приморський райсуд Одеси задовольнив прохання активіста Миколи Коваля і зобов’язав прокуратуру розслідувати ймовірне вбивство людей у готелі "Токіо Стар". Річ у тім, що Коваль вважає: пожежа в готелі могла статися через приховування слідів вбивства 10-річної дівчинки Валентини Довгої і її мами Анни Довгої. Про це інформує "Думская".

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      Цікаво, що тіло дитини знайшли у пральні, а її маму – в номері готелю.

      Обставини початку пожежі та смерті малолітньої Довгої Валентини Олександрівни дають всі підстави вважати, що дитина потрапила в приміщення пральні на другому поверсі готелю до початку пожежі,
      – йдеться в заяві Коваля.

      Оскільки, за словами працівників готелю, після відкриття вхідних дверей вогонь був майже біля входу в приміщення пральні, тому ніхто, навіть дитина і навіть в паніці, не побігли б рятуватися від пожежі в приміщення, охоплене вогнем.

      Микола Коваль припускає, що справжні причини загибелі мами і дитини може приховувати Олександр Довгий – чоловік Анни і батько Валі. Нібито, замість того, щоб рятувати сім'ю, батько шукав вогнегасник.

      Раніше на заяву Коваля поліція не відреагувала.

      Я спершу звернувся в поліцію. Там з мене посміялися і відмовилися розслідувати викладені в заяві факти. Сказали, що це компетенція прокуратури Одеської області і нехай вони розглядають. Однак після звернення в прокуратуру 23 вересня заяву про вчинення злочину також в реєстр не внесли,
      – пояснив Коваль у суді.

      Що відомо про смертельну пожежу в готелі "Токіо Стар"? Вона виникла в ніч на 17 серпня в одеському готелі, розташованому на вулиці Водопровідній, 1. Тоді загинули 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

      Головним підозрюваним у справі про пожежу в "Токіо Стар" є бізнесмен Вадим Чорний, якого називають власником будівлі. Вадим Чорний і ще одна підозрювана – адміністратор готелю Ірина Паровик – перебувають у СІЗО. Також підозру оголосили головному інженеру готелю, але він встиг сховатися, як і співвласник готелю Сергій Дурач.

      Спочатку поліція розглядала три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, потім основною почали вважати саме другу версію.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Кримінальні новини Рішення суду Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини Одеси Пожежа Жертви Вбивство
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