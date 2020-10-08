На Харківщині загасили пожежі, що перекинулись з Росії: відео
Неподалік кордону, на території Росії прикордонники виявили два осередки пожеж. Вітер швидко перекинув полум'я і в Харківську область.
Перше займання зафіксували ще на російській території
Перший осередок зафіксували ще на російській території через камеру спостереження. Проте полум'я швидко поширилось і наблизилось до селища Ветеринарне, Про це інформують у пресслужбі ДПСУ.
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Інше займання вже виявили на українській землі, неподалік Одноробівки. Горіла лісосмуга всього за кілометр від кордону.
Пожежі загасили
Боролись з вогняною стихією рятувальники разом з прикордонниками. Обидві пожежі ліквідовані.
Дивіться відео з місця займання: