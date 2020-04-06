Пожежі та забруднене повітря у Києві: Кличко розповів, що відбувається

У Києві вже декілька днів складно дихати, у столиці тхне горілим. Все тому, що багато мешканців міста палять суху траву та листя, сміття. За останні 2 тижні у Києві вогнеборці виїжджали на 131 пожежу.

Про це під час брифінгу розповів міський голова столиці Віталій Кличко. Він також закликав правоохоронців жорстко карати паліїв та навіть відправляти їх особисто до нього.

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Весна цього року дуже суха, у місті відбувається багато випадків підпалу сухої трави, сміття, листя. Роблять все це люди, які мешкають у місті. За минулу добу зафіксували 40 пожеж. Прошу правоохоронців оперативно встановити особи паліїв, жорстко їх карати, можна відправляти до мене на виправні роботи,

– зауважив мер.

Кличко також звернувся до киян і попросив їх негайно звертатися до поліції, якщо вони бачать, як хтось підпалює суху траву, сміття або розводить багаття.

"Також нагадаю, що сьогодні горить і в області, довкола столиці. Десь трав’яний настил, десь – тліють торф'яники. Площі пожеж великі й весь час виникають нові випадки", – додав міський голова Києва.

Що відомо про забруднення повітря у Києві?Жителі Києва страждають від смогу восени та навесні. Основними причинами називали погодні умови, пожежі та спалення сухої трави й опалого листя мешканцями сусідніх районів.