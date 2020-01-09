Пожежі у двигунах літака МАУ не було: Бутусов опублікував перші висновки щодо авіакатастрофи

Державна комісія, створена в Україні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомила, що на двигунах повітряного судна не виявлено слідів пожежі. Версія несправності двигунів поки не підтверджується.

Про це, посилаючись на власне джерело у комісії, написав на своїй фейсбук-сторінці український журналіст Юрій Бутусов. Він процитував попередні висновки експертів.

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За словами експерта, він не побачив жодних слідів пожежі у двигунах і на фрагментах правого крила літака.

Також джерело поділилося інформацією, наданою начальником управління цивільної авіації Ірану Алі Абідзаде. За даними іранської сторони, літак вилетів о 6:13, але за п'ять хвилин на висоті 2400 метрів почав падати, загорівся і потім розбився.

За твердженням іранських диспетчерів, ніяких повідомлень з борту літака від екіпажу не надходило. Літак нібито розвернувся до аеропорту, але чи був цей розворот керованим чи вже не керованим, поки не відомо.

Експерт, на якого посилається Бутусов, також додав, що українській стороні поки не надали інформації з радарів контролю повітряного руху.

Немає інформації, які літальні об'єкти могли знаходитися поблизу літака і зіткнутися, чи був пуск ракети. Цю інформацію нам обіцяють надати. Обидві чорні скриньки літака знайдено. Вони пошкоджені при падінні і пожежі, але їх можна відновити,

– запевнив він.

Фахівець також додав, що іранці не збираються щось від когось засекречувати. Відповідно до Чиказької конвенції вони мають намір надати доступ до розслідування і до розшифровки чорних скриньок усім сторонам, включаючи американців, виробників літака, а також всіх країн, громадяни яких загинули.

Що відомо про попередні причини авіакатастрофи літака МАУ

Іранські служби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака , лише одна з них у доброму стані.

Основні версії катастрофи літака МАУ

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У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими . Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. До 4 основних версії причин катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

причин авіакатастрофи, . Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. До катастрофи належать: можливе ураження російською ракетою ЗРК "Тор"; зіткнення з безпілотним літальним апаратом або іншим літальним об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації мовиться, що Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт після того, як зіткнулись з технічними проблемами. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту. У звіті також відзначається, що "після зіткнення із землею стався вибух". Слідчі припускають, що вибух стався через те, що літак був повністю заправлений паливом для перельоту до Києва.

Boeing 737 авіакомпанії МАУ загорівся через технічні проблеми і розбився поблизу міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після зльоту. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт після того, як зіткнулись з технічними проблемами. Згідно зі звітом літак загорівся, коли перебував ще у повітрі. За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту, нібито, говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту. Експерти дещо скептично поставились до версії загоряння двигуна. По-перше, професійність екіпажу не викликає сумнівів. По-друге, в авіакомпанії підтверджують справність літака. Раніше Boeing 737-NG із двигунами CFM 56 не потрапляли у катастрофу через відмову двигуна на злеті. По-третє, літак зник з радарів на висоті 2700 метрів, де була можливість для маневрів (це не 50 метрів над землею, де нічого зробити).

Експерт з питань авіації Валерій Романенко у коментарі "BBC Україна" припустив, що іранці могли заявити про проблеми із двигуном, бо, можливо, отримали таку інформацію від екіпажу. На його думку, не варто відкидати версії підриву на лайнері й що екіпаж не знав, що стало причиною горіння двигуна. Адже, коли стається загоряння двигуна, є швидка процедура гасіння, "а тут ми маємо ситуацію, коли за секунди – вибух, пожежа і різке падіння".

Подібний висновок зробив австралійський авіаексперт Джефрі Томас. На його думку, вибух міг трапитися у середині самого літака .

. Згодом з'явилася інформація, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером . Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані? Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.



Мапа падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу