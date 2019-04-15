15 квітня спалахнула масштабна пожежа у відомому історичну будівлю Нотр-Дам в Парижі. Проте міністр внутрішніх справ Франції припустив, що пожежники можуть не врятувати Собор Паризької Богоматері.

Пожежники, які перебувають на місці події, визнали, що вони не впевнені, чи можуть зупинити пожежу у Нотр-Дамі, передає сайт Le Figaro.

Читайте також: У Парижі загорівся Нотр-Дам: обвалилися шпиль і дах собору – фото, відео

А за даними CNN, наступні півтори години будуть вирішальними для збереження того, що залишилося від Нотр-Даму.

Існує ризик того, що великі дзвони впадуть. Якщо це станеться, то вежа розвалиться. Наступні півтора години будуть вирішальними. Ми не впевнені, чи зможемо зупинити поширення полум'я, яке прямує до вежі,

– сказав пожежник.

Зазначимо, що унаслідок пожежі вже обвалилилася частина шпилю собору та дах.

Генеральний директорат цивільної безпеки у Франції пояснив, що гасити вогонь з повітря неможливо, оскільки це може зруйнувати усю будівлю собору.

Наразі загасити пожежу намагаються близько 400 вогнеборців.

Un dispositif exceptionnel est mis en place pour éteindre l'incendie #NotreDame #Paris : 400 pompiers sont mobilisés. Évitez le secteur et suivez les consignes de @prefpolice. #HérosduQuotidien pic.twitter.com/hfKG8yFSvW — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 15 квітня 2019 р.

Пожежа в Норт-Дамі у Парижі: дивіться відео 24 каналу

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.





Екстер'єр Собору Паризької Богоматері