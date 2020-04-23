Пожежники врятували двох котів з палаючого будинку: вражаюче відео

Вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох котів з палаючого будинку у Києві.

Пожежа спалахнула у квартирі у Дніпровському районі Києва, повідомила пресслужба МВС у твітері.

Тим часом Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео

На місці події рятувальники невідкладно провели реанімаційні заходи та оперативно передали котиків лікарям у ветеринарну клініку.

Наразі життям тварин опікуються волонтери.

Від вогню тварини страждають не лише під час пожеж в екосистемах, а й у найбезпечніших, як їм здається місцях, – у власних домівках,

– додали у пресслужбі.

МВС вкотре закликало неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зверніть увагу! Пожежі у Чорнобильській зоні, які досі намагаються загасити рятувальники, завдали величезної шкоди екосистемі. Лихо вбило сотні тварин та дерев.



Нещодавно лісники виявили на згарищі кинуте маленьке лоша – конячку Пржевальського. Як рятували тварину – дивіться тут.

Пожежники врятували двох котів з пачаючого будинку: відео