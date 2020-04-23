15:03
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пожежники врятували двох котів з палаючого будинку: вражаюче відео

      - Читать новость на русском
      Вогнеборці врятували котів (Ілюстративне фото) / 24 канал

      Вогнеборці Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували двох котів з палаючого будинку у Києві.

      Пожежа спалахнула у квартирі у Дніпровському районі Києва, повідомила пресслужба МВС у твітері.

      Тим часом Після пожеж у Чорнобильській зоні дикі коні повертаються додому: відео

      На місці події рятувальники невідкладно провели реанімаційні заходи та оперативно передали котиків лікарям у ветеринарну клініку.

      Наразі життям тварин опікуються волонтери. 

      Від вогню тварини страждають не лише під час пожеж в екосистемах, а й у найбезпечніших, як їм здається місцях, – у власних домівках,
      – додали у пресслужбі.

      МВС вкотре закликало неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

      Зверніть увагу! Пожежі у Чорнобильській зоні, які досі намагаються загасити рятувальники, завдали величезної шкоди екосистемі. Лихо вбило сотні тварин та дерев.

      Нещодавно лісники виявили на згарищі кинуте маленьке лоша – конячку Пржевальського. Як рятували тварину – дивіться тут.

      Пожежники врятували двох котів з пачаючого будинку: відео

       
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва Світ тварин Міністерство внутрішніх справ ДСНС
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:12 Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину
      Новини світу 5859
      сьогодні , 10:43 Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 777 хворих військових, міністр у відставці
      Новини світу 14450
      сьогодні , 08:36 Пожежа в Житомирській області: рятувальники тиждень гасять вогонь – карта, фото і відео
      Новини України 15828
      сьогодні , 11:14 Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людей
      Лікування 291329
      сьогодні , 11:31 Мер Івано-Франківська Марцінків вперше прокоментував скандал з вивезенням ромів
      Новини України 7377
      сьогодні , 08:23 Пожежа у Чорнобильській зоні: рятувальники гасять три осередки вогню – фото і відео
      Новини України 136837
      сьогодні , 10:07 Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 23 квітня
      Новини України 23190
      сьогодні , 14:30 Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз
      Новини України 869818
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      сьогодні , 15:00 Постріл Коломойського в Україну, або Які наслідки матиме законопроєкт про НАБУ
      Ярослав Юрчишин