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      Пожежники врятували каркас Собору Паризької Богоматері, поліція розслідує причини пожежі

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      Собор Паризької Богоматері
      Собор Паризької Богоматері / Getty Images

      Пожежникам вдалося врятувати від повного обвалення конструкцію і дві вежі Собору Паризької Богоматері. Наразі пожежа ще триває, однак її локалізували та взяли під контроль.

      Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. Займання сталося приблизно о 19:50 за Києвом. Вогонь почав поширюватися на верхніх рівнях собору.

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      Чому почалася пожежа

      Офіційно причини пожежі поки не встановлено. За попередньою версією джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі. Наразі відомо, що рятувальникам вдалося локалізувати та взяти під контроль пожежу, про це повідомив телеканал CNN .

      Собор Паризької Богоматері, Франція, Пожежа
      Наслідки пожежі всередині собору // Philippe Wojazer


      Місце, де зруйнована покрівля пробила стелю собору // Philippe Wojazer

      Внаслідок пожежі зруйновано верхню частину шпиля, годинник і велику частину покрівлі собору. Президент Франції Еммануель Макрон вже пообіцяв відновити його. Він також попросив про допомогу міжнародну спільноту. Макрон наголосив, що найгіршого вдалося уникнути і подякував пожежникам за сміливість і високий професіоналізм.

      Видання Associated Press з посиланням на начальника французької пожежної охорони Жан-Клода Галле повідомило, що пожежникам вдалося зберегти каркас собору неушкодженим. Це означає, що подальших руйнувань будівлі не буде.

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      Реакція французької поліції

      Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного спричинення шкоди. Слідчі працюють над версією про те, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері почалася із займання на будівельному риштуванні, повідомляє телеканал BFMTV

      Розслідування пожежі ведеться за статтею ненавмисне спричинення шкоди внаслідок пожежі. Воно було доручено регіональному управлінню судової поліції. Слідчі з цього приводу вже допитали будівельників, які виконували реставраційні роботи у соборі Паризької Богоматері

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері у нашому матеріалі.

      Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

       

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      Теги: Поліція Пожежа в Нотр-Дамі Пожежа Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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