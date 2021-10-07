Пожежу у Балаклії гасили понад 7 годин: шукають палія

У Балаклії в Харківській області сталася серйозна пожежа. Горіло 4,5 гектара очерету. Аби ліквідувати займання, знадобилось 7 годин.

Вогонь спалахнув близько 12:27. Була загроза розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші об'єкти.

До теми У Балаклії спалахнула масштабна пожежа: відео з місця

За 7 годин пожежу загасили

О 14:20 займання локалізували, а о 19:30 вже ліквідували. За словами очевидців, полум'я було дуже сильним. Оскільки воно підбиралось до житлових масивів, у деяких багатоповерхівках "поплавилися" балкони, пише ТСН.

Місцевих жителів налякав чорний дим, який було видно з околиць міста.



У Балаклії горів очерет / Фото ДСНС

Шукають палія

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Проте основна версія – підпал. Тепер поліцейські шукають тих, хто це міг зробити.

Пожежа у Балаклії, дивіться відео:

Що відомо про вибухи у Балаклії: