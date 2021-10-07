Пожежу у Балаклії гасили понад 7 годин: шукають палія
Джерело:ДСНС
У Балаклії в Харківській області сталася серйозна пожежа. Горіло 4,5 гектара очерету. Аби ліквідувати займання, знадобилось 7 годин.
Вогонь спалахнув близько 12:27. Була загроза розповсюдження полум'я на житловий сектор та інші об'єкти.
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За 7 годин пожежу загасили
О 14:20 займання локалізували, а о 19:30 вже ліквідували. За словами очевидців, полум'я було дуже сильним. Оскільки воно підбиралось до житлових масивів, у деяких багатоповерхівках "поплавилися" балкони, пише ТСН.
Місцевих жителів налякав чорний дим, який було видно з околиць міста.
У Балаклії горів очерет / Фото ДСНС
Шукають палія
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Проте основна версія – підпал. Тепер поліцейські шукають тих, хто це міг зробити.
Пожежа у Балаклії, дивіться відео:
Що відомо про вибухи у Балаклії:
- Місцевих так налякав масштабний дим через попередні ситуації у Балаклії.
- У 2017 та 2018 роках на складі боєприпасів стались вибухи. Таке було і в листопаді 2019 року. Це сталось через утилізацію боєприпасів.
- На жаль, загинули 3 військовослужбовців і ще 4 – постраждали.
- У березні 2021 року ексмайору ЗСУ оголосили підозру. За версією слідства, у 2019 році вибухи стались через недбале ставлення офіцера до служби. Це підтвердили експертизи.