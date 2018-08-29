Пожежу у бізнес-центрі в Києві загасили: стало відомо, що саме горіло

У середу, 29 серпня, рятувальники ліквідували пожежу у бізнес-центрі на Харківському шосе, 201 у Києві. Горів рекламний щит на рівні 20-го поверху офісної будівлі.

Про це повідомляє ДСНС у Києві.

24 канал повідомляв, що 29 серпня у Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі на Харківському шосе. На відео були зафіксовані густі сірі клуби диму, які охопили частину будівлі.

Рятувальники зазначили, що отримавши вранці повідомлення про пожежу, негайно прибули на місце події.

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"Як виявилось, на рівні 20-го поверху 20-поверхової офісної будівлі горів рекламний щит. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 9:11 пожежу було ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника", – мовиться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а причина її виникнення наразі з’ясовується.