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      Пожежу у Києво-Печерській лаврі повністю загасили

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      Пожежу у Києво-Печерській лаврі ліквідували
      Пожежу у Києво-Печерській лаврі ліквідували / Фото з відкритих джерел

      У понеділок ввечері, 14 січня, надзвичайники повністю загасили пожежу в одному з приміщень на території Києво-Печерської лаври.

      Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

      "О 20 годині 07 хвилин пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Лаврська, 23 ліквідовано", – сповістили надзвичайники.

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      24 канал повідомляв, що 14 січня в одній із будівель на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Святиню затягнуло густим чорним димом, який зафіксували на фото та відео. Зауважимо, що горів не храм, а приміщення на території комплексу.

      З вогнем боролися майже півсотні рятувальників з пожежною технікою.

      Через пожежу призупинили рух тролейбусів маршруту №38, що курсували у напрямку Києво-Печерської лаври.

      О 19:00 пожежу вдалося локалізувати. В будівлі частково зруйновано перекриття між другим поверхом та горищем. Жертв та постраждалих немає.

       

      Теги: Новини України Релігія Новини Києва Пожежа Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 канал
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