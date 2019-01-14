Пожежу у Києво-Печерській лаврі повністю загасили
У понеділок ввечері, 14 січня, надзвичайники повністю загасили пожежу в одному з приміщень на території Києво-Печерської лаври.
Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
"О 20 годині 07 хвилин пожежу у двоповерховій будівлі по вул. Лаврська, 23 ліквідовано", – сповістили надзвичайники.
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24 канал повідомляв, що 14 січня в одній із будівель на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Святиню затягнуло густим чорним димом, який зафіксували на фото та відео. Зауважимо, що горів не храм, а приміщення на території комплексу.
З вогнем боролися майже півсотні рятувальників з пожежною технікою.
Через пожежу призупинили рух тролейбусів маршруту №38, що курсували у напрямку Києво-Печерської лаври.
О 19:00 пожежу вдалося локалізувати. В будівлі частково зруйновано перекриття між другим поверхом та горищем. Жертв та постраждалих немає.