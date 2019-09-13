08:20
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      Пожежу в Чорнобильській зоні влаштувала жінка заради помсти

      518 Читать новость на русском
      Пожежу у Чорнобильській зоні майже загасили
      Пожежу у Чорнобильській зоні майже загасили / Пресслужба ДСНС України у Київській області

      Поліція знайшла і затримала жінку, підозрювану у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні, а саме поблизу села Нові Соколи Іванківського району. Жінка виявилась мешканкою села Старі Соколи, а траву підпалила заради помсти колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші.

      Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону, повідомили в поліції Київщини. Загалом горіли 20 гектарів території.

      Читайте також: На Чернігівщині горить ліс на території військового полігону: фото

      Щоб загасити пожежу, вогнеборці залучили авіацію: 2 літаки та вертоліт. Станом на вечір 12 вересня пожежа ще тривала, проте вже була локалізована. Жертв та постраждалих немає.

      Поліція відкрила справу і розслідує її як знищення або пошкодження лісових масивів. Якщо когось визнають винним у справі, їм загрожуватиме 2 роки обмеження або позбавлення волі.

      Дивіться відео, як гасять пожежу у Чорнобильській зоні:

       

      blog_ava
      Зарплата в доларах в Україні нижча, ніж у половині країн СНД
      сьогодні
      4579
      Теги: Новини України Кримінальні новини Пожежа Надзвичайні ситуації ДСНС Поліція Чорнобиль Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      сьогодні , 08:14 Окупаційні вибори в Криму: які перспективи повернення півострова
      Інна Жолобович 1414
      Розпуск ЦВК: чому хочуть змінити всіх членів
      сьогодні , 07:20 Розпуск ЦВК: чому хочуть змінити всіх членів
      1005
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1547
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      12 вересня , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 641
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      12 вересня , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 673
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук