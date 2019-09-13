Пожежу в Чорнобильській зоні влаштувала жінка заради помсти

Поліція знайшла і затримала жінку, підозрювану у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні, а саме поблизу села Нові Соколи Іванківського району. Жінка виявилась мешканкою села Старі Соколи, а траву підпалила заради помсти колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші.

Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону, повідомили в поліції Київщини. Загалом горіли 20 гектарів території.

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Щоб загасити пожежу, вогнеборці залучили авіацію: 2 літаки та вертоліт. Станом на вечір 12 вересня пожежа ще тривала, проте вже була локалізована. Жертв та постраждалих немає.

Поліція відкрила справу і розслідує її як знищення або пошкодження лісових масивів. Якщо когось визнають винним у справі, їм загрожуватиме 2 роки обмеження або позбавлення волі.

Дивіться відео, як гасять пожежу у Чорнобильській зоні: