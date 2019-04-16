Пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідували

Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу у Нотр-Дамі. Наразі пожежники вживають усіх необхідних заходів аби уникнути повторного займання.

Газета Figaro з посиланням на представника пожежної служби повідомила, що пожежа ліквідована.

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Пожежу загасили. Ми продовжимо стежити за залишковими займанням і охолоджувати конструкції, перевіряючи, щоб вогонь не з'явився знову,

– пояснив представник пожежної служби Габріель Плюс.

Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. Займання сталося приблизно о 19:50 за Києвом. Вогонь почав поширюватися на верхніх рівнях собору.

Чому почалася пожежа

Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди.

До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані. Пожежу приборкували майже дев'ять годин.

Наскільки постраждав собор

Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.

Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.

Після пожежі

Президент Франції Емануель Макрон, який двічі відвідував місце пожежі, пообіцяв, що собор буде відновлений.

Ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі. Я зобов'язуюсь: завтра буде запущений збір коштів у Франції і за її межами,

– написав Макрон.

Cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français. Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières.

Державний фонд збереження культурної спадщини Франції розпочав збір коштів. Відновлення собору також підтримала сім'я французьких бізнесменів Піно, про це повідомила газета Figaro.

Ми з батьком вирішили негайно виділити з фондів компанії Artemis 100 мільйонів євро, щоб долучитися до повної реконструкції собору,

– повідомив Франсуа-Анрі Піно.

Сім'ї належать компанії Artemis (володіє аукціонним будинком Christie's) і Kering (володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent та інші).

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері читайте у нашому матеріалі.

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