06:58
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Пожежу в Соборі Паризької Богоматері ліквідували

      5649 Читать новость на русском
      Наслідки пожежі всередині собору
      Наслідки пожежі всередині собору / Philippe Wojazer

      Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу у Нотр-Дамі. Наразі пожежники вживають усіх необхідних заходів аби уникнути повторного займання.

      Газета Figaro з посиланням на представника пожежної служби повідомила, що пожежа ліквідована.

      Читайте також: Увесь масштаб пожежі у Нотр-Дамі показали на фото та відео

      Пожежу загасили. Ми продовжимо стежити за залишковими займанням і охолоджувати конструкції, перевіряючи, щоб вогонь не з'явився знову,
      – пояснив представник пожежної служби Габріель Плюс.

      Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. Займання сталося приблизно о 19:50 за Києвом. Вогонь почав поширюватися на верхніх рівнях собору.

      Чому почалася пожежа

      Офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією джерелом займання могли стати дерев'яні риштування встановлені в ході реставрації будівлі собору.

      Прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо ненавмисного завдання шкоди.

      До операції з ліквідації пожежі було залучено близько 400 пожежників, один з них отримав серйозні травми. Співробітники і відвідувачі були евакуйовані. Пожежу приборкували майже дев'ять годин.

      Наскільки постраждав собор

      Зруйновано верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі собору, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу покрівлі в одному місці пробито велику діру у стелі.

      Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору збереглася. Пожежники також наголосили, що каркас собору та двох його веж вдалося зберегти. Поки незрозуміло, які релігійні реліквії і твори мистецтва вдалося врятувати від вогню.

      Після пожежі

      Президент Франції Емануель Макрон, який двічі відвідував місце пожежі, пообіцяв, що собор буде відновлений.

      Ми відновимо собор Нотр-Дам. Всі разом. Це частина нашої французької долі. Я зобов'язуюсь: завтра буде запущений збір коштів у Франції і за її межами,
      – написав Макрон.

      Cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français. Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières.

      Державний фонд збереження культурної спадщини Франції розпочав збір коштів. Відновлення собору також підтримала сім'я французьких бізнесменів Піно, про це повідомила газета Figaro

      Ми з батьком вирішили негайно виділити з фондів компанії Artemis 100 мільйонів євро, щоб долучитися до повної реконструкції собору,
      – повідомив Франсуа-Анрі Піно.

      Сім'ї належать компанії Artemis (володіє аукціонним будинком Christie's) і Kering (володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent та інші).

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері читайте у нашому матеріалі.

      Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)


       

      blog_ava
      Увесь масштаб пожежі у Нотр-Дамі показали на фото та відео
      сьогодні
      1398
      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Пожежа Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сьогодні , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 180
      Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      15 квітня , 23:32 Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      1513
      Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам
      15 квітня , 22:20 Головні новини 15 квітня: поліція розкрила вбивство ювеліра Кисельова і велика пожежа у Нотр-Дам
      1704
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 квітня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 894
      Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      15 квітня , 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      Женя Котик 533
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук