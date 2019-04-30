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      Пожити у картоплині: у США здають в оренду курйозне помешкання

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      Будинок-картоплину можна орендувати у США
      Будинок-картоплину можна орендувати у США / nypost.com

      Посеред поля у штаті Айдахо (США) можна орендувати Potato Hotel – будинок, який зовні нагадує гігантську картоплину.

      Ще донедавна цю конструкцію возили по штату, аби розповісти місцевим про успіхи фермерів та зібраний врожай.

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      До Дня Землі, який відзначали 22 квітня, власники вирішили поекспериментувати і виставили будинок-картоплю на популярному сервісі з оренди Airbnb.

      Big Idaho Potato Hotel має довжину 8,5 метра та висоту – 3,5 метри.

      Попри скромні розміри та зовнішній вигляд, всередині є спальня, кухня і ванна кімната.

      Інтер'єр будинка-картоплі: дивіться фото

       

      Згідно з описом, будинок розрахований на двох людей. Тут також є кондиціонер, обігрівач та внутрішній камін.

      Ніч у картоплині обійдеться у 200 доларів.

      Будинок-картоплину можна орендувати у США: дивіться відео

      Дивіться, як виглядає і чим особливий найпопулярніший будинок на Airbnb.

       
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Оренда нерухомості Курйозні новини Новини США Подорожі Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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