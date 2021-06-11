Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що Чертков позичив гроші одразу у кількох колег.

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Чертков перед зникнення нібито позичав гроші

Олексій просив позичити гроші у своїх товаришів по службі прикордонників. Усім називав різні причини, але нічого екстраординарного. Давали, тому що у всіх бувають ситуації, коли потрібно перехопити,

– розповів співрозмовник видання.

Загальна сума позики, яку підрахували вже після зникнення чоловіка, становила приблизно 15 тисяч доларів, тобто 400 тисяч гривень.

Один з офіцерів зазначив, що це не та сума, щоб із нею втекти: "Хіба що ці гроші були потрібні, щоб віддати комусь борг. Про те, що начштабу знадобилися гроші "на втечу", не хочеться й думати".

Він припускає, що з Чертковим могла трапитися біда, водночас сподівається, що той все-таки живий.

Начштабу морської охорони залишив Крим до окупації

Інший товариш по службі Черткова розповів виданню, що батьки та інші родичі офіцера справді живуть у Криму. Однак сам начальник штабу вже багато років служить в Одесі.

"У ЗМІ писали, що Чертков виїхав із Криму з початком російської агресії, проте це не так. Він до цього вже давно перебував в Одесі", – наголосило джерело.

Нагадаємо, про зникнення начальника штабу Одеського загону морської охорони Олексія Черткова стало відомо 1 червня.

Зникнення Черткова: що відомо