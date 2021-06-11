Позичив 400 тисяч: ЗМІ повідомили нові деталі зникнення начштабу морської охорони Черткова

Начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков зник ще 1 червня. Стало відомо, що напередодні зникнення він позичив у товаришів по службі 400 тисяч гривень.
Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що Чертков позичив гроші одразу у кількох колег.
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Чертков перед зникнення нібито позичав гроші
Олексій просив позичити гроші у своїх товаришів по службі прикордонників. Усім називав різні причини, але нічого екстраординарного. Давали, тому що у всіх бувають ситуації, коли потрібно перехопити,
– розповів співрозмовник видання.
Загальна сума позики, яку підрахували вже після зникнення чоловіка, становила приблизно 15 тисяч доларів, тобто 400 тисяч гривень.
Один з офіцерів зазначив, що це не та сума, щоб із нею втекти: "Хіба що ці гроші були потрібні, щоб віддати комусь борг. Про те, що начштабу знадобилися гроші "на втечу", не хочеться й думати".
Він припускає, що з Чертковим могла трапитися біда, водночас сподівається, що той все-таки живий.
Начштабу морської охорони залишив Крим до окупації
Інший товариш по службі Черткова розповів виданню, що батьки та інші родичі офіцера справді живуть у Криму. Однак сам начальник штабу вже багато років служить в Одесі.
"У ЗМІ писали, що Чертков виїхав із Криму з початком російської агресії, проте це не так. Він до цього вже давно перебував в Одесі", – наголосило джерело.
Нагадаємо, про зникнення начальника штабу Одеського загону морської охорони Олексія Черткова стало відомо 1 червня.
Зникнення Черткова: що відомо
- Офіцер вийшов із дому на вулиці Грушевського в Одесі, але до місця служби не доїхав. Відтоді тривають його пошуки, які наразі не дали результату.
- У ЗМІ 2 червня з'явилася інформація про те, що Чертков здоровий і неушкоджений повернувся додому. Як пізніше розповів головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, таку інформацію нібито надала сама дружина Черткова.