19 березня на території Львівської області з 21:00 до 10:00 заборонили продаж будь-яких алкогольних напоїв. Заборона стосується також і слабоалкогольних напоїв, зокрема і пива.

Відповідне розпорядження діятиме до завершення воєнного стану. Відповідно до наказу, керівники місцевих органів влади за потреби можуть посилювати заборону на продаж алкоголю.

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